Bolsa Família: Lula bate o martelo sobre quem mora sozinho

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou no último dia 02 a Medida Provisória nº 1.164 que determina o relançamento do Bolsa Família neste mês. No entanto, devido ao pente fino do programa, muitos membros de famílias monoparentais se preocuparam com a possibilidade de terem o benefício suspenso.

Todavia, uma ótima notícia foi dada aos beneficiários. De acordo com a MP, quem mora sozinho continuará sendo beneficiado pelo programa. O governo, em sua publicação, definiu família como um “núcleo composto por uma ou mais pessoas que formem um grupo doméstico, com residência no mesmo domicílio, e que contribuam para o rendimento ou que dele dependam para atendimento de suas despesas”.

Portanto, as famílias monoparentais poderão ser beneficiadas desde que se enquadrem nos requisitos necessários. É importante salientar que para ter direito ao Bolsa Família, os critérios seguem os mesmos, com diferença apenas na renda familiar. Isso porque, agora as famílias só precisam apresentar renda familiar per capita de até R$ 218.

Valor do Bolsa Família

O Bolsa Família será relançado neste mês e já está com os valores definidos. A partir de março, as famílias poderão receber até R$ 1.062. O valor elevado está relacionado aos adicionais que foram implementados no programa.

A saber, o valor do benefício foi definido em R$ 600 para todas as famílias. No entanto, é importante ressaltar que os beneficiários que aderiram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil terão os valores descontados neste mês, portanto, podem receber menos.

Para conseguir mais de R$ 1 mil do Bolsa Família, as famílias devem cumprir todos os requisitos exigidos para liberação dos adicionais. Os valores pagos serão os seguintes:

R$ 600 do valor oficial;

R$ 150 por crianças de até 6 anos de idade;

R$ 50 para crianças e jovens com idades de 7 a 18 anos.

De acordo com informações oficiais, o valor adicional de R$ 150 pode ser acumulado por até duas crianças de até seis anos de idade. Além disso, o valor extra de R$ 50 poderão ser liberados para famílias que possuem crianças e jovens com idades entre 7 a 18 anos. Portanto, o Bolsa Família pode ser concedido em R$ 950.

Ainda, as famílias podem receber o pagamento bimestral do Vale-Gás, no valor de R$ de 112, que é pago juntamente com o Bolsa Família. Dessa forma, os beneficiários podem sacar até R$ 1.062.

Calendário de pagamentos – Março

O calendário do Bolsa Família de março foi definido da seguinte forma:

20/03 – Final de NIS 1

21/03 – Final de NIS 2

22/03 – Final de NIS 3

23/03 – Final de NIS 4

24/03 – Final de NIS 5

27/03 – Final de NIS 6

28/03 – Final de NIS 7

29/03 – Final de NIS 8

30/03 – Final de NIS 9

31/03 – Final de NIS 0