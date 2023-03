Bolsa Família: mães relatam corte do benefício; Entenda!

Nos últimos dias, muitas mães que recebem o Bolsa Família têm relatado o corte do benefício por conta de faltas escolares. Após a reformulação do programa feita logo no início do ano, o programa voltou a analisar a frequência escolar mínima das crianças e jovens matriculados na educação básica, bem como outras condicionalidades para o crédito dos recursos.

Estima-se que hoje mais de 21 milhões de famílias são contempladas pelo programa de transferência direta de renda. Para receber o benefício é preciso cumprir os requisitos do programa e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Mensagem do governo federal

As mães que relataram o corte do benefício após mais de 15 dias de falta das crianças da escola, afirmaram não ter recebido uma mensagem de aviso de que o auxílio seria cortado. No entanto, o governo federal avisou sobre a parcela extra de R$ 150 por criança de até seis anos.

“O Bolsa Família voltou. A partir deste mês, além dos benefícios que você já recebia, a sua família vai receber também o Benefício Primeira Infância. O valor de 150 reais será pago para cada criança da família que tiver até 6 anos e que esteja no cadastro da família. Mantenha seu cadastro atualizado e as crianças na escola. Para mais informações ligue 121”.

Condicionalidades para receber o Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social criado pelo governo federal em 2003 com objetivo de promover a inclusão social e combater a pobreza no Brasil. O benefício visa atender famílias que se encontram em situação de extrema pobreza e pobreza, oferecendo um auxílio financeiro mensal que pode variar de acordo com o número de integrantes da família, no entanto, hoje o valor mínimo do programa é de R$ 600.

Como já dito anteriormente, para receber o Bolsa Família é necessário cumprir algumas condicionalidades estabelecidas pela pasta responsável pelo pagamento do benefício. Essas condicionalidades são compromissos que as famílias devem assumir para garantir a permanência no programa e o recebimento dos recursos.

Uma das principais condicionalidades do Bolsa Família é a frequência escolar mínima das crianças e adolescentes da família. Isso significa que para receber o benefício, é necessário que as crianças estejam matriculadas e frequentando regularmente a escola. Já os jovens devem estar matriculados e frequentando regularmente a escola ou realizando cursos de capacitação profissional.

Para continuar recebendo o Bolsa Família também é exigido o acompanhamento de saúde familiar. Isso significa que as famílias beneficiadas pelo programa devem levar seus filhos menores de 7 anos para consultas e vacinações. As gestantes também devem realizar o pré-natal.

Além disso, vale ressaltar que as famílias contempladas pelo Bolsa Família devem manter seus dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O CadÚnico é o sistema utilizado pelo governo federal para garantir que os recursos sejam pagos para famílias que realmente precisam de ajuda.

É importante informar que o cumprimento das condicionalidades citadas acima é fundamental para a permanência no programa. Caso uma família deixe de cumprir alguma das regras, ela pode ser bloqueada ou até mesmo desligada do programa. Mais informações sobre o Bolsa Família podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.