Bolsa Família: pagamentos adicionais ainda estão em análise; entenda

O novo Bolsa Família foi lançado na última semana, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar a Medida Provisória que libera o benefício.

De acordo com a medida, novos valores adicionais serão incluídos no Bolsa Família. No entanto, é importante destacar que nem todos os benefícios extras podem ser liberados neste mês de março, visto que ainda estão em processo de atualização.

Acontece que o governo ainda está em fase de testes e análise sobre a introdução do novo sistema de pagamentos, cálculos dos benefícios, entre outros fatores. Dessa forma, após todos os critérios já estabelecidos, os valores poderão ser liberados aos beneficiários. Dessa forma, todas as famílias que recebem o Bolsa Família seguirão recebendo o valor oficial do programa, de R$ 600.

Qual benefício extra será liberado em março?

De acordo com informações oficiais, neste mês de março, apenas um benefício adicional será pago junto ao valor mínimo do Bolsa Família. Trata-se do “Benefício Primeira Infância”, destinado às famílias que possuem crianças de até seis anos de idade.

A saber, os demais benefícios adicionais serão pagos a partir de junho aos beneficiários do Bolsa Família que se enquadrarem nos requisitos. Confira os adicionais:

Benefício Primeira Infância : liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300.

: liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300. Benefício de Renda de Cidadania : liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa.

: liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa. Benefício Complementar : pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família.

: pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família. Benefício Variável Familiar: liberado para famílias que tenham membros gestantes e/ou crianças, com idade entre sete e doze anos incompletos, e/ou adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos incompletos. O valor é de R$ 50 por pessoa.

Pagamento do Bolsa Família para quem mora sozinho

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou no último dia 02 a Medida Provisória nº 1.164 que determina o relançamento do Bolsa Família neste mês. No entanto, devido ao pente fino do programa, muitos membros de famílias monoparentais se preocuparam com a possibilidade de terem o benefício suspenso.

Todavia, uma ótima notícia foi dada aos beneficiários. De acordo com a MP, quem mora sozinho continuará sendo beneficiado pelo programa. O governo, em sua publicação, definiu família como um “núcleo composto por uma ou mais pessoas que formem um grupo doméstico, com residência no mesmo domicílio, e que contribuam para o rendimento ou que dele dependam para atendimento de suas despesas”.

Portanto, as famílias monoparentais poderão ser beneficiadas desde que se enquadrem nos requisitos necessários. É importante salientar que para ter direito ao Bolsa Família, os critérios seguem os mesmos, com diferença apenas na renda familiar. Isso porque, agora as famílias só precisam apresentar renda familiar per capita de até R$ 218.

Calendário de pagamentos – Março

O calendário do Bolsa Família de março foi definido da seguinte forma:

20/03 – Final de NIS 1

21/03 – Final de NIS 2

22/03 – Final de NIS 3

23/03 – Final de NIS 4

24/03 – Final de NIS 5

27/03 – Final de NIS 6

28/03 – Final de NIS 7

29/03 – Final de NIS 8

30/03 – Final de NIS 9

31/03 – Final de NIS 0