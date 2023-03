Bolsa Família pagando R$ 1 mil? Saiba como conseguir

As famílias com baixa renda que possuem mais membros terão um aumento considerável no valor de cada parcela recebida pelo Bolsa Família contando a partir do mês de março. O anúncio da reformulação deste programa assistencial veio através do Governo Federal no começo do mês de março. Assim, uma das alterações principais foi a criação dos adicionais oferecidos para os beneficiários.

Contudo, o valor fixado que cada um dos beneficiários receberá mensalmente continua sendo o de R$ 600,00. Mas, de acordo com a idade e a quantidade de integrantes da família, o pagamento do Bolsa Família ultrapassará R$ 1 mil.

Os acréscimos nas parcelas mensais do Bolsa Família

De acordo com a Medida Provisória (MP) que deu vida ao programa social, os cidadãos terão uma garantia mínima no valor de R$ 142,00 mensais. Neste valor inclui-se a parcela básica, passível de ampliação para o benefício ser realmente garantido.

No documento há mais uma novidade: a criação dos adicionais nos valores de R$ 50,00 até R$ 150,00 para cada filho e também gestante. Tal valor se define baseando-se nas idades das crianças ou dos adolescentes. Confira:

Primeira Infância – R$ 150,00 de adicional por cada criança que tenha, no máximo, seis anos;

Variável Familiar – R$ 50,00 de adicional por cada gestante, criança ou adolescente que tenha entre 7 até 18 anos.

Imagine que a família seja formada pela mãe e mais quatro filhos, cujas idades são: 2, 4, 9 e 16 anos. As duas primeiras crianças gerarão o adicional de R$ 300,00, ao passo em que os outros dois filhos receberão, por direito, o valor de R$ 100,00. Com isso, R$ 600,00 (fixo) + R$ 300,00 + R$ 100,00 = R$ 1 mil.

Com esse exemplo é possível ver que, com as alterações no Bolsa Família, o programa torna os repasses mais justos. Isso porque, atualmente, todos os cidadãos aptos recebem um valor igual, independentemente da quantidade de membros da família.

Calendário de pagamento do benefício

De acordo com o governo, os repasses dos adicionais de R$ 50,00 começarão neste mês de março, mas o acréscimo no valor de R$ 150,00 só será liberado em junho. Veja como está o calendário do Bolsa Família de acordo com o dígito final do NIS:

1 – O pagamento será feito a partir do dia 20 de março;

2 – O pagamento será feito a partir do dia 21 de março;

3 – O pagamento será feito a partir do dia 22 de março;

4 – O pagamento será feito a partir do dia 23 de março;

5 – O pagamento será feito a partir do dia 24 de março;

6 – O pagamento será feito a partir do dia 27 de março;

7 – O pagamento será feito a partir do dia 28 de março;

8 – O pagamento será feito a partir do dia 29 de março;

9 – O pagamento será feito a partir do dia 30 de março;

0 – O pagamento será feito a partir do dia 31 de março.