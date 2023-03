Bolsa Família: tire suas dúvidas sobre as novas regras e critérios de participação do programa social

O governo publicou na semana passada, (última quinta-feira, 2) no Diário Oficial da União, a Medida Provisória (MP) do novo Bolsa Família. Entretanto, para não perder a validade, o texto precisa ser votado no prazo máximo de 120 pelo Congresso Nacional.

De acordo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, os novos valores são:

no mínimo R$ 600,00 para cada família;

adicional de R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos;

mais R$ 50,00 para crianças acima de 7 e jovens com menos de 18 anos; e gestantes ( a partir de junho/2023)

Quem tem direito ao Bolsa Família

Segundo os novos critérios de participação no Programa Social, estão aptas a receber a transferência do valor, famílias que tiverem renda de, no máximo R$ 218,00. Para descobrir a renda por pessoa é só somar todo o rendimento mensal da família e dividir pelo número de integrantes. O resultado deverá ser igual ou inferior a R$ 218,00. A consulta para descobrir datas e valores a serem recebidos podem ser realizadas por meio do aplicativo Bolsa Família, disponibilizado a partir de hoje segunda-feira (06) em substituição ao Auxílio Brasil, criado pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro.

Como se inscrever no programa

Para ter acesso ao programa, o responsável pela família deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com os dados atualizados, se dirigir a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da cidade, portando os documentos pessoais das componentes da residência, comprovando identidade e renda.

Documentos necessários:

CPF;

Carteira de identidade;

Carteira de trabalho;

Título de eleitor;

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento.

Revisões no CadÚnico

Segundo a redação, neste ano e em 2024 serão feitas análises e revisões cadastrais das famílias registradas no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal (CadÚnico), base de dados do governo federal, onde são cadastrados os beneficiários de programas sociais.

Cronograma de revisões do Bolsa Família

Em 2023, estão sujeitas a análises os cadastros com informações imprecisas ou falsas de renda e de composição familiar que receberam o antigo Auxílio Brasil. É importante destacar que as famílias com cadastros sem atualização serão chamadas para um processo de revisão. A revisão terá um calendário específico:

após fevereiro de 2023, se o ano da última atualização for 2016 ou 2017;

a partir de dezembro deste ano, caso, a última atualização tenha sido feita nos anos de 2018, 2019 ou 2020;

e no próximo ano, nos casos de última atualização feita em 2021.

Mais famílias no programa

Segundo Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, 700 mil famílias que estavam de fora do programa vão passar a receber a transferência de renda. Elas ocuparão o espaço de beneficiários que não se enquadravam nas regras do programa e por isso saíram.

O ministro esclareceu que uma nova regra do programa tem o objetivo de promover uma espécie de incentivo para que as famílias consigam empregos formais e consequentemente aumentem a sua renda.

Nesse sentido, o governo informou que, se a renda familiar chegar até meio salário mínimo por pessoa, a família não sairá de imediato do programa.

Sob o mesmo ponto de vista, no caso de famílias que aumentam de renda, mas perdem depois, haverá a possibilidade de retorno ao Bolsa Família.

Calendário de pagamento do mês de março

NIS de final 1: 20 de março;

NIS de final 2: 21 de março;

NIS de final 3: 22 de março;

NIS de final 4: 23 de março;

NIS de final 5: 24 de março;

NIS de final 6: 27 de março;

NIS de final 7: 28 de março;

NIS de final 8: 29 de março;

NIS de final 9: 30 de março;

NIS de final 0: 31 de março.