Bombeiros RN: alterações importantes no cronograma do edital; veja o que muda nas próximas fases

Uma nova alteração no edital do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) foi anunciada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 14 de março.

A retificação no edital altera as datas previstas para as próximas etapas de seleção.

A primeira mudança diz respeito ao Teste de Aptidão Física (TAF). A data de convocação se mantem a mesma, dia 23 de março, próxima quinta-feira. O que muda é a data de realização do exame que passa a ser entre os dias 30 de março e 02 de abril. Anteriormente, o TAF estava previsto para os dias 28 e 31 de março.

Outra mudança é a data da Avaliação Psicológica. Com a retificação, os candidatos serão convocados no dia 14 de abril e realizarão o teste entre os dias 16 e 17 de abril (para o cargo de soldado) e 17 e 18 de abril (para o cargo de oficial). Antes da mudança, a data prevista para a avalição era entre os dias 16 e 18 de abril.

O resultado da Investigação Social e da Vida Pregressa foi confirmado para o dia 02 de junho. Também foi confirmada a data de divulgação do resultado final e a classificação geral que será publicada no dia 21 de junho.

Concurso Bombeiros RN já havia sofrido mudanças anteriores

O concurso Bombeiros RN passou por outras retificações importantes. Uma delas foi a extensão do período de inscrições, garantindo um tempo a mais para os candidatos efetuarem a participação e o pagamento da taxa.

Também foram alteradas as regras referentes a idade limite para assumir o cargo, além do nível de escolaridade exigido.

Antes da retificação, os candidatos ao cargo de soldado deveriam ter idade mínima de 21 anos e idade máxima de 30 anos. Agora, os candidatos até 35 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2022, podem se inscrever.

Em relação ao nível de escolaridade, apenas candidatos com cursos de bacharel ou licenciatura podiam se inscrever. Com a retificação, passam a ser aceitos também candidatos com curso tecnólogo.

Concurso Bombeiros RN oferece 104 vagas para soldados e oficiais

O concurso público para o Corpo de Bombeiros – RN prevê 104 vagas para contratação imediata, distribuídas entre os cargos de soldados e agentes de saúde (oficiais).

Desse total, 102 vagas são para o cargo de soldado e 02 vagas para o cargo de médicos do quadro oficial de agente de saúde, nas especialidades de psiquiatria e cardiologia.

As vagas são disponibilizadas para profissionais com nível de formação superior em cursos bacharelados, tecnólogos ou licenciatura.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos também precisaram comprovar ter idade mínima de 21 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

O edital também exigiu dos candidatos ter no mínimo 1,60 m de altura, se for do sexo masculino, e 1,55 m de altura, se for do sexo feminino. Os candidatos também precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”, no mínimo.

A remuneração inicial oferecida para o cargo de soldado é de R$ 3.929,01 e para o quadro de oficial da saúde é de R$ 10.804,77.

Etapas processo seletivo Bombeiros – RN

O processo seletivo para soldados do Bombeiros – RN está sendo realizado em sete etapas:

1ª ETAPA Prova objetiva realizada no dia 08 de janeiro de 2023 , de caráter eliminatório e classificatório;

realizada no , de caráter eliminatório e classificatório; 2ª ETAPA Prova Discursiva também de caráter eliminatório e classificatório;

também de caráter eliminatório e classificatório; 3ª ETAPA Avaliação Psicológica

4ª ETAPA Exames Médicos e odontológicos

5ª ETAPA Investigação Social

6ª ETAPA Teste de Aptidão Física

7ª ETAPA Curso de Formação

A prova objetiva contou com 80 questões de múltipla escolha divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos que podem variar de acordo com o cargo pretendido pelo candidato.

As demais datas, cronograma completo e conteúdo programático das provas podem ser consultados diretamente no edital do processo seletivo do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Norte.