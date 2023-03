Bombeiros TO: locais de prova serão divulgados nesta segunda; 110 vagas e salários até R$ 9,8 mil

Os locais de prova do concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO) serão divulgados na próxima segunda-feira, dia 06 de março, uma semana antes da data das provas.

Os candidatos inscritos poderão fazer a consulta diretamente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe.

Provas Bombeiros TO acontecem no próximo domingo

As provas, objetiva e discursiva, que compõe a primeira fase do concurso Bombeiros TO serão realizadas no próximo domingo, dia 12 de março.

A prova objetiva contará com questões de múltipla escolha divididas entre questões de língua portuguesa, física, química, normas relativas ao CBM TO, matemática, conhecimentos acerca do Estado do Tocantins e atualidades.

Já a prova discursiva avaliará os candidatos por meio de uma redação de, no máximo, 30 linhas sobre temas relacionados à atualidades.

As provas terão duração de cinco horas. Os candidatos ao cargo de cadete realizarão as provas no turno da manhã, às 8h. Já os candidatos ao cargo de aluno praça farão as provas no turno da tarde, às 15h.

Lembrando que o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início do exame, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

As próximas etapas do certame incluem:

Prova de Capacidade Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação Psicológica , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Investigação Social e de vida pregressa, de caráter eliminatório;

Concurso Bombeiros TO oferece 110 vagas para nível médio e superior

O concurso oferece 110 vagas, além de vagas para formação de cadastro reserva, para os cargos de praças e cadetes bombeiros militar (QPBMT), com formação em nível médio e superior, respectivamente.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Nível Médio – Aluno Praça

Aluno Praça masculino – 90 vagas;

Aluno Praça feminino – 10 vagas;

Para concorrer a vaga de aluno praça, o candidato deve ter formação completa em nível médio.

Os salários oferecidos para o cargo de aluno praça do CBMTO é de, inicialmente, R$ 1.836,05.

São atribuições do cargo de aluno praça:

Cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior;

Demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar;

Atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades;

Demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso;

Atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização;

Dirigir viaturas e pilotar embarcações;

Executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação;

Nível Superior – Cadete

Cadete Masculino – 9 vagas;

Cadete Feminino – 1 vaga;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar nível superior completo em qualquer área do conhecimento.

O salário inicial previsto para o cargo de cadete do CBMTO é de R$ 5.297,71, passando para R$ 9.869,05 após conclusão no curso de formação.

São atribuições do cargo de cadete:

Cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior;

Demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar;

Atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades;

Demonstrar capacidade de liderança, trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso;

Atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização;

Executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação.

Para concorrer a uma das vagas o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de possuir idade mínima de 18 anos e idade máxima de 32 anos, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino), possuir carteira de habilitação (CNH) no mínimo categoria B, além de outros requisitos que constam em edital.

Os candidatos também devem possuir altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino.

As demais datas, cronograma completo e conteúdo programático das provas podem ser consultados diretamente no edital do processo seletivo do CBM TO do estado de Tocantins.