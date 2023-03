Boxe: A grande derrota de Canelo Alvarez por acreditar na Seleção Mexicana durante o Catar 2022

Saulo “Canelo” Álvarez foi uma das principais torcedoras da Seleção Mexicana no Catar 2022 a ponto de apostar uma garrafa de Petrus no valor de até $ 889.000. Mesmo quando muitos especialistas anteciparam o que aconteceu no final, uma falha catastrófica com a eliminação no primeiro turno.

Durante a competição, o lutador se envolveu em uma dura polêmica com Lionel Messi, por considerar que havia manchado a camisa da seleção ao deixá-la no vestiário ao final da derrota para a Argentina.

canelo também apostou uma cara garrafa de vinho com a jornalista mexicana Adela Micha, que, como a maioria dos especialistas, previu que não seria uma atuação brilhante para o time.

Micha confirmou que recebeu sua garrafa avaliada em mais de 6.600 dólares e apresentou-o em seu programa de televisão.

Qual foi a aposta entre Canelo e Adela Micha?

Antes do início do torneio, canelo garantiu ao jornalista que a Seleção Mexicana não só teria um desempenho histórico, chegando às quartas de final de uma Copa do Mundo não jogou no México pela primeira vez na história, mas que chegaria até a final do torneio. Adela simplesmente respondeu que o México não chegaria à final e eles apostaram uma garrafa muito cara de vinho Petruscuja garrafa mais cara excede 889 mil dólares.

“Eu compro uma garrafa de Petrus para você se eles chegarem à final e você me compra uma garrafa de Petrus se eles não chegarem à final“.

Quanto custa uma garrafa de vinho Petrus?

O vinho Petrus é originário da região vinícola de Pomerol, em Bordeaux, na França. É feito com 95% de uvas Merlot e 5% de Cabernet Franc. As suas vinhas situam-se numa área muito especial de apenas 11,4 hectares onde o solo é diferente do resto da região, pois possui uma argila rica em ferro.

A sua produção é muito exclusiva, com apenas algumas garrafas por ano e o processo é totalmente artesanal. Tudo isso aumenta seu preço.

Uma garrafa de Petrus de 750 mililitros varia de 500 a 889 mil dólares, dependendo da data de envelhecimento. Por exemplo, uma garrafa de Pomerol, 2000, envelhecida por 14 meses na Estação Espacial Internacional foi leiloada pela Christie’s por quase um milhão de dólares em 2021.