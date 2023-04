Boxe: Andy Ruiz fica sem-teto; sua esposa o expulsa depois de traí-la

Andy Ruiz ganhou o título mundial dos pesos pesados, mas desde então sua vida foi por água abaixo e agora ele chegou ao fundo do poço. Julie Lemusainda esposa do lutador, leu o livro do lutador do Calexico e até o expulsou de casa.

“Nos últimos dias, circulou em vários meios de comunicação de língua espanhola uma história sobre minha vida pessoal, tratada de maneira equivocada e desrespeitosa”, diz o primeiro parágrafo de um comunicado da Julie Lemos.

“A este propósito, e para manter o meu público e os meios de comunicação devidamente informados, esclareço que na altura em que decidi reabrir o meu coração, a minha relação anterior já tinha terminado”.

“Quero viver com tranquilidade esta nova etapa da minha vida que começou recentemente. Todos os seres humanos merecem uma nova oportunidade de encontrar a felicidade e é exatamente isso que estou fazendo agora, e agradeço a Deus por isso”.

Andy Ruiz continuará cuidando de seus filhos

O campeão de boxe deixou claro que não deixará de lado seu papel de pai: “Vale ressaltar que sempre zelarei pelo bem-estar de meus filhos e sempre respeitarei suas mães. Muito obrigado pelo apoio e Peço seu respeito neste momento da vida”, concluiu Andy Ruiz Jr.