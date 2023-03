Boxe: As equipes de Tyson Fury e Oleksandr Usyk concordam com os termos para uma luta em Wembley em 29 de abril

euife veio rápido em Tyson Fury após Oleksandr Usyk decidido a chamar seu blefe e basicamente encurralá-lo para concordar em uma luta. O campeão ucraniano propôs um acordo em que Tyson Fury terá que doar 1 milhão para o povo do país de Usyk que sofre a guerra contra a Rússia. O rei cigano é conhecido por doar dinheiro para muitas causas de caridade, ele também é um proeminente defensor da saúde mental. Era óbvio Tyson Fury aceitaria o negócio que queria e doaria esse dinheiro, não era um problema para ele. A equipe de Fury não demorou muito para responder, conforme relatado por ESPN.

O repórter Mike Coppinger foi quem confirmou que há uma data, um local e as duas equipes chegaram a um acordo. Ele escreveu: “Tyson Fury e Oleksandr Usyk estão fechando um acordo para uma luta indiscutível pelo campeonato dos pesos pesados ​​- planejada para 29 de abril no Estádio de Wembley, em Londres – depois que ambos os lados notificaram a WBA que concordaram com os termos, disse o presidente Gilberto Mendoza à ESPN. Fury ofereceu a Usyk 30% da divisão para seus 70% em uma entrevista nas redes sociais, e Usyk concordou em um vídeo de sua autoria. Daniel Dubois.”

Fury e Usyk tiveram um prazo da WBA

Quem acelerou esse processo foi o pessoal do WBA, que ofereceram seu próprio ultimato. Eles confirmaram que havia um prazo a cumprir para evitar forçar Usyk a defender seu título em uma luta obrigatória contra Daniel Dubois. ‘Dinamite‘ terá que esperar para ver quem sai dessa luta como o vencedor. Só que na próxima vez ele enfrentará um campeão mundial dos pesos pesados. Finalmente chegou, a luta que todos esperávamos foi acordada. A história está esperando por ambos Tyson Fury e Oleksandr Usyk. Depois de duas décadas, teremos um novo campeão linear indiscutível dos pesos pesados. Enquanto aguarda o anúncio oficial, é mais do que provável que isso aconteça.