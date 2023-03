Boxe: Caleb Plant do hospital enviou uma mensagem para seus fãs e David Benavidez: “Eu estarei de volta. Ele era o melhor homem”

Planta Calebe perdeu por decisão unânime contra David Benavidez no MGM Grand Garden em Las Vegas, Nevada. O lutador inglês levou uma surra e foi parar no hospital.

Plant mostrou sua bravura dentro do ringue, resistiu a toda a artilharia de “Monstro Mexicano”no oitavo episódio ele cedeu, as pernas fraquejaram, mas se manteve de pé, conseguiu aguentar o castigo e se manter na luta.

Após o oitavo round, a luta foi totalmente Benavidez, o lutador de origem mexicana soltou tudo que tinha, bateu forte, mas não conseguiu nocautear o rival. No final, Plant acabou banhado em sangue, teve cortes na bochecha e na sobrancelha, mesmo tendo perdido saiu com o orgulho intacto.

Planta foi ao hospital por precaução

Planta Calebe aceitou a derrota, reconheceu que David Benavidez foi melhor que ele, ainda no ringue falou da luta.

“David é um lutador infernal“, disse Plant. “É uma grande rivalidade, mas nós entramos aqui e resolvemos como homens. … Já entrei e já briguei com os melhores do mundo; Eu não me esquivei de ninguém.”

“Não há desculpa”, acrescentou Plant. “David foi o melhor homem esta noite.”

Após a derrota e o fracasso em conquistar o título interino dos supermédios do Conselho Mundial de Boxe, Plant foi ao hospital por precaução e mandou um recado aos fãs.

“Apenas um check-up de precaução. Estou bem. Sem ferimentos, nada de ruim. Apenas algumas lambidas. Você não pode quebrar o queixo de um pobre garoto, Eu voltarei. Parabéns a @Benavidez300 não dou desculpas. Ele era o melhor homem. Uma grande rivalidade e resolvemos como homens”, escreveu Plant no Twitter.

Benavidez pediu oportunidade a Canelo

Após a vitória retumbante de Davis Benavidez sobre Caleb Plant, o campeão interino dos supermédios do Conselho Mundial de Boxe pediu a Saul “Canelo” Alvarez uma chance de disputar o cinturão máximo da categoria.

“Tenho muito respeito por Canelo Alvarezmas ele tem que me dar essa chance agora”, disse ele.

“Isso é o que todo mundo quer ver em setembro… Não acho que ele esteja tentando me evitar; só acredito que ele tem muitas opções”, disse Benavidez após a luta.