Boxe: Canelo Alvarez adverte seus inimigos: Você vai ver o que está por vir, estou bombeado

Canelo Alvarez acaba de apresentar sua próxima luta contra John Ryder no dia 6 de maio, que será no Akron Stadium, em sua terra natal, e poucos dias depois de ter tido seu primeiro encontro frente a frente com o britânico, ele avisou que não terminou e ainda tem muito a dar, apesar de sua 17 anos de carreira.

Canelo e seu aviso aos haters

“Estou muito animado para mostrar às pessoas que elas estão erradas. Me sinto muito bem, tenho muitos anos de carreira, já são 17 anos como profissional, também tenho lesões. Não estou no meu melhor, mas Estou motivado para estar na academia e treinar 100 por cento. Você vai ver o que está por vir. Estou animado, estou motivado, tome cuidado com isso”, canelo disse.

canelo e Ryder chegaram a tempo para seu encontro com a mídia em San Diego, Califórnia, para promover a luta de 6 de maio em Guadalajara, e uma mensagem clara foi enviada.

Em suas duas últimas lutas, em 2022, canelo perdeu contra Búfalo e derrotado Golovkin na última luta da trilogia, mas segundo vários especialistas, não parecia muito bem.

“É inesquecível para mim. Me sinto orgulhoso e feliz de trazer essa luta para Guadalajara com a experiência que tive em outros lugares como o melhor do mundo. É o momento perfeito. Há muito tempo queria lutar em Guadalajara ,” disse canelo em sua turnê para promover a luta contra Ryder.