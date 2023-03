Boxe: Canelo Alvarez mostra sua generosidade dando luvas de boxe para um limpador de pára-brisa adolescente

Canelo Alvarez é conhecido não apenas por sua qualidade no ringue de boxe, onde teve uma carreira brilhante, mas também por sua generosidade e qualidades humanas quando se trata de ajudar outras pessoas.

O lutador mexicano pode ter vencido vários campeonatos mundiais em diferentes categorias de peso, mas ainda encontra tempo para realizar atos de caridade para os fãs ou para os menos afortunados.

O exemplo mais recente disso foi visto Alvarez tendência novamente nas redes sociais, com um vídeo saindo da América do Sul por meio de um usuário do Tik Tok.

O gesto de Canelo para Walter

influenciador venezuelano Manuel Connect saiu às ruas de seu país e conheceu Walter, um menino de 13 anos que sonha em ser boxeador, e para poder comprar luvas de boxe sai todos os dias, fica nas esquinas e se oferece para para-brisas limpos.

Manuel Conecta e Walter se conhecerame o usuário do Tik Tok deixou canelo soube do sonho de Walter e imediatamente obteve uma resposta.

“Walter, eu vi que você está trabalhando para comprar umas luvas, você tem que trabalhar muito” canelo afirmou em sua mensagem de vídeo.

“Você sempre tem que sonhar com alguma coisa e tem o sonho de ser um boxeador.

“Vou te mandar essas luvas para você trabalhar muito, te mando um abraço, Deus te abençoe.”

No vídeo, o boxeador mexicano é visto assinando luvas de boxe que prometeu enviar para Walter na Venezuela.

Quando viu o vídeo, Walter não conseguiu conter as lágrimas; como se isso não bastasse, Manuel Connect levou o menino a uma loja de esportes para comprar o equipamento necessário para iniciar sua carreira no boxe, além de dar-lhe uma bicicleta.