Boxe: Canelo Alvarez por nocaute ou David Benavidez por pontos: Quem foi melhor contra Caleb Plant?

Canelo Álvarez e David Benavidez já compartilharam um oponente de boxe: Planta Calebe, e que adversário ele é! Nas lutas contra os dois icônicos lutadores, o americano não apareceu desanimado, mas executou um bom plano nas duas lutas, mesmo que tenha sofrido derrota em ambas.

Ele sucumbiu ao soco de um e à intensidade do outro e enquanto Plantar teve que enfrentar dois tipos diferentes de lutador, ele não se esquivou de ninguém, o que deve ser respeitado no mundo profundamente frustrante do boxe matchmaking.

Em ambos os casos, seus oponentes eram fisicamente poderosos, mas Benavidezo tamanho do fez uma luta muito diferente daquela que Plant enfrentou canelo.

calebe claramente teve mais facilidade em acertar canelo, como mostra uma comparação dos dados do Compubox. O jab de Sweethands foi mais perceptível contra o nativo mexicano do que contra o mexicano-americano.

PlantarO estilo esquivo de Jab, acompanhado de jab longo e contra-ataque, valeu para as duas lutas, mas no caso de Canelo, o mexicano foi obrigado a se expor muito e levar alguns castigos antes de acertar bons socos.

No entanto, conseguiu ultrapassar estes momentos porque o mexicano é um ‘Exterminador do Futuro’ e apesar de ter buracos defensivos, finalizou Plantar fora de forma brutal. Bandeira vermelha’, por outro lado, não precisou sofrer tanto para chegar até o adversário; no entanto, ele pagou por sua ousadia em muitas ocasiões.

Quando Benavidez puxou seus socos poderosos, parecia que ele poderia nocautear Plant… mas ele não o fez. Foi muito importante para o desenvolvimento de David suportar tal batalha.

Os fãs vão se lembrar que quando canelo parou seu oponente na 10ª rodada os placares foram 98-93, 96-94 e 97-93. Por seu lado, ‘The Red Flag’ venceu por 115-113, 116-112 e 117-111.

Quem lutou melhor contra Plant?

O que aconteceria em uma luta entre Canelo e Benavidez? É impossível prever, mas o campeão unificado tem muita experiência.

De qualquer forma, o verdadeiro prêmio para Alvarez seria para bater Búfalo no meio-pesado. Isso é uma tarefa difícil, e parece que essa luta vai acontecer em setembro ou no final do ano.

Se o 1,73m canelo está indo contra o russo com um peso diferente, é impossível pensar que ele está se esquivando de seu jovem adversário em Benavidez.

BenavidezA hora de enfrentar o icônico mexicano chegará, mas não é provável que seja em 2023.