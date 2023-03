Boxe: Canelo Alvarez revela onde defenderá o título contra John Ryder

A próxima luta de Saul “Canelo” Alvarez será em sua cidade natal, Guadalajara, no México, no sábado, 6 de maio, contra John Ryder pela primeira vez em 12 anos. Nesta sexta-feira foi noticiado que o local não será o Estádio Monumental de Jalisco mas o moderno Estádio Akron.

Canelo não luta no México desde 2011

Segundo o jornalista da ESPN Salvador Rodrguez, até o início desta semana, o antigo estádio da cidade de Guadalajara era a melhor opção para a luta. Porém, devido ao tipo de show que o lutador quer oferecer aos seus fãs, eles optaram pelo Akron, mesmo tendo uma capacidade menor.

Canelo lvarez será a atração principal do primeiro outdoor de boxe no Estádio Akronque abriu as portas em julho de 2010 com uma partida entre o clube de futebol Chivas e o Manchester United.

O estádio não é estranho a eventos de grande porte, pois foi o local do Guadalajara Jogos Pan-americanos 2011bem como para algumas partidas da Seleção Mexicana.

Segundo Rodriguez, a apresentação do espetáculo acontecerá na próxima semana, onde o mexicano Julio Cesar ‘Rey’ Martinez, glóbulos brancos Campeão peso-mosca, também é esperado, mas aguarda para finalizar uma nova luta contra o porto-riquenho McWilliams Arroyo, com quem fez um No Contest em novembro de 2011.

Os detalhes da próxima luta de Canelo Alvarez

Em sua próxima luta, Canelo Alvarez lutará pelo título indiscutível do supermédio (WBA, WBC, IBF e WBO).Canelo não luta em Guadalajara desde 2011quando derrotou o britânico Ryan Rhodes, defendendo o cinturão dos supermédios.

Desde então escalou para se tornar o primeiro campeão absoluto no México, após derrotar Callum Smith, Billy Joe Saunders e Caleb Plant com 168 libras. Essa conquista fez dele o melhor lutador peso por peso do mundo até sua luta contra o russo Dmitry Bivol em maio de 2023, mas na divisão semi-completa.

Antes de uma possível revanche contra Búfalo, canelo colocou em jogo o cinturão dos supermédios ao vencer novamente Gennadiy Golovkin em setembro passado, ao final de sua trilogia, e depois de Ryder, a luta contra o Bivol está prevista para setembro.