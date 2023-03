Boxe: Chávez Jr. critica o pai: Ele tentou me ajudar, mas não ajudou

Om várias vezes, as diferenças que existem entre Júlio César Chávez e seu filho Julio foram esclarecidos.

Agora, o mais novo Chávez tem criticado seu pai em um vídeo que se tornou viral.

O vídeo pode ser visto no TikTok e YouTube e, nele, Chávez Jr. fala sobre como seu pai tentou ajudá-lo, mas acabou fazendo o contrário.

“Meu pai é uma lenda e é um ídolo para todos, mas isso não significa que devemos esquecer que ele não entende de negócios” Chávez Jr. disse.

“Ele não sabe negociar porque nunca o fez bem.

“Ele não sabe administrar a carreira de um lutador porque nunca fez isso bem.

“Ele tentou me ajudar, mas não me ajudou porque ainda sou o mesmo e ele me despreza.”

Os efeitos na vida privada de Chávez Jr.

Ele também acrescentou que Chávez Sr. não respeita seu espaço e isso afeta sua vida privada porque o ofende na frente de seu parceiro.

“Ele é uma lenda, mas não é um bom empresário e as pessoas deveriam saber disso”, continuou o lutador mais jovem.

“Ele tem que me dar meu espaço, minha privacidade, porque isso afetou meu relacionamento com minha esposa.

“Imagine se ela vir meu pai me chamando de ‘idiota’, ela vai dizer ‘se seu pai te chama assim, eu vou te chamar assim também’.”