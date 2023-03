Boxe: cláusula contratual de Ryan Garcia que poderia dar vantagem a Gervonta Davis em sua próxima luta

Gervonta Davis e Ryan Garcia estão programados para lutar no dia 22 de abril em Las Vegas Nevada e as coisas estão esquentando como normalmente acontece quando dois lutadores estão ansiosos para entrar no ringue e provar quem é o melhor lutador.

A luta entre Ryan Garcia e Gervonta Davis é uma das lutas mais esperadas do ano, então nenhum dos dois lutadores quer dar a menor vantagem no ringue.

Para essa luta em particular seguir em frente, ambos os boxeadores que estão em divisões diferentes, e teve que haver várias negociações entre Ryan Garcia e Gervonta Davis.

Como Ryan explicou: “Em muitos estágios dessa negociação, eu deveria ter dito não. Ele gosta de lutar contra pessoas que não têm poder. Ele quer me desidratar e me enfraquecer. Eu tenho uma cláusula de reidratação que me impede de ganhar mais de 10 quilos”, Garcia detalhou em entrevista ao Showtime.

Ryan Garcia e a questão do peso

O apelidado de King Ry terá que baixar para 136 quilos para enfrentar Gervonta Davis, peso que é mais difícil para ele alcançar, em comparação com o adversário.

“É difícil chegar aos 60 quilos. Não sou mais criança, tenho 24 anos e estou fazendo muitos sacrifícios. Estou com fome, quero vencer e estou em uma dieta rigorosa para perder o peso necessário. Estou dando tudo para essa luta”, reconheceu Garcia.

Gervonta Davis deu um soco em Canelo Alvarez

Enquanto isso, Gervonta Davis disse que é a nova cara do Boxe já que ‘Canelo’ está fora, segundo disse durante a conferência de imprensa onde se sentou com Ryan Garcia para promover o combate. “Canelo vai sair pela porta… eu sou a cara do boxe.”