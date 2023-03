Boxe: De onde é Ryan Garcia, dos Estados Unidos ou do México?

Ryan Garcia Vai encarar Gervonta Davis em 22 de abril no T-Mobile em Las Vegas, Nevada. Em torno de “King Ry” surgiu uma polêmica, o boxeador é dos Estados Unidos ou do México?

garcia entrou no ringue com a bandeira dos Estados Unidos e do México, com roupa tricolor e com a estrela e listras, mas o lutador não fala espanhol, por isso surgem dúvidas sobre a cidade natal do lutador.

O nome completo do campeão é Ryan Garcia Diaz, ele nasceu em 8 de agosto de 1998 em Victorville, Califórnia, Estados Unidos. Seus pais são Henry Garcia e Lisa Diaz.

Por que ele sai com a bandeira mexicana?

Ryan Garcia tem sangue mexicano, embora seus pais tenham nascido nos Estados Unidos, seus ancestrais são mexicanos.

A família de Henry Garcia é de Anahuac, Nuevo León, México, seus pais, avós de Ryan, migraram para os Estados Unidos em meados do século passado. Henry nasceu em Chicago, mas fala espanhol fluentemente.

Lisa Diaz nasceu no Novo México, mas sua família tem raízes muito fortes no México. Os ancestrais de Lisa viviam no Novo México quando era território mexicano. Durante a guerra contra os Estados Unidos entre 1846 e 1847, os mexicanos perderam essas terras para os americanos.

Mas a família de Lisa Diaz morava lá desde então, e é por isso que ela e seus entes queridos se consideram Mexicano.

“Nós não cruzamos a fronteira, a fronteira nos cruzou. Sempre dizemos no Novo México que era o México. Minha família estava lá quando foi Méxicoquando havia apaches e pessoas da Espanha”, comentou Lisa em entrevista ao canal do YouTube “No Puedes Jugar Boxeo”.

Henry se considera mexicano e tem muito orgulho de que seu filho também o seja. O filho dele Ryan Garcia não fala espanhol, mas seu pai diz que no boxe você não fala, você dá socos.