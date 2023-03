Boxe: Deontay Wilder não acha que Canelo Alvarez tem chance de vencer David Benavidez

Dávido Benavidez derrotou Caleb Plant por decisão unânime para ganhar o título interino dos supermédios do Conselho Mundial de Boxe no MGM Grand em Las Vegas, Nevada. Com isso, o “Monstro Mexicano” tem a oportunidade de buscar o cinturão absoluto de Saul “Canelo” Álvarez.

Uma das lutas mais pedidas pelos fãs do boxe é a luta de Canelo contra Benavidez, e parece que pode estar perto de acontecer se o glóbulos brancos exige isso.

Houve muitas opiniões sobre quem venceria essa luta, para o ex-campeão mundial dos pesos pesados ​​Deontay Wider, Benavidez iria ganhar.

“Vai ser uma luta dura para Canelo. Eu vou com Benavidez, ele é muito grande para Canelo, ele é muito duro, poderoso e gosta de ir para a frente”, comentou em entrevista à AKHI TV.

Benavidez pediu oportunidade a Canelo

Após a vitória retumbante de Davis Benavidez sobre Caleb Plant, o campeão interino dos supermédios do Conselho Mundial de Boxe pediu a Saul “Canelo” Alvarez uma chance de disputar o cinturão máximo da categoria.

“Tenho muito respeito por Canelo Alvarez, mas ele tem que me dar essa chance agora”, ele disse.

“Isso é o que todo mundo quer ver em setembro… Não acho que ele esteja tentando me evitar; só acredito que ele tem muitas opções”, disse Benavidez após a luta.