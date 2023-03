Boxe: Floyd Mayweather culpa os fãs do Reino Unido pela baixa venda de ingressos

FWorms boxeador campeão mundialFloyd Mayweathersugeriu que as baixas vendas de ingressos para sua recente partida de exibição em Arena O2 de Londres foram devidos aos fãs britânicos estarem menos dispostos a gastar dinheiro em ingressos do que seus colegas americanos.

Mayweather, que vem ganhando dinheiro com exibições e viagens ao redor do mundo, vem ganhando as manchetes nos últimos anos por suas façanhas no ringue. No entanto, o último evento foi marcado pela falta de público, com as arquibancadas fechadas e falta de clima.

Falando em uma coletiva de imprensa pós-luta, Mayweather culpou o baixo comparecimento à falta de tempo para vender ingressos e sugeriu que os fãs britânicos estavam menos dispostos a gastar dinheiro do que os americanos. “Quando você compra ingressos aqui, você realmente não quer gastar dinheiro. Nos Estados Unidos, não nos importamos em gastar dinheiro”, disse ele.

Floyd Mayweather lutou contra Aaron Chalmers em uma arena quase vazia

Os comentários de Mayweather podem ser vistos como controversos, principalmente à luz do fato de que o Reino Unido é um grande mercado para o boxe e produziu alguns dos maiores nomes do esporte, como Lennox Lewis e Antonio Josué.

Apesar do baixo comparecimento, é improvável que Mayweather deixe isso afetar sua carreira de exibição. No entanto, seus comentários sugerem que ele pode precisar reconsiderar sua abordagem de promoção e preços para eventos futuros para garantir um melhor comparecimento.

O evento principal entre Mayweather e Aaron Chalmersque é mais conhecido por ser um membro do elenco do reality show Geordie Shorefoi precedido por uma luta bizarra com pesos pesados Christopher Lovejoy, bem como um co-evento principal entre duas estrelas femininas da realidade que não recebeu muita atenção.

Os comentários de Mayweather sobre o baixo comparecimento sugerem que ele está ciente da necessidade de melhorar sua abordagem de promoção e venda de ingressos se quiser continuar a atrair fãs para suas exibições.