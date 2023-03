Boxe: Floyd Mayweather Jr anuncia turnê de exibição ‘The Heist’ em 2023

Rlenda do boxe aposentado Floyd Mayweather Jr. está pronto para embarcar em ‘O roubo’ turnê de exposições em cinco países, começando no Estados Unidose passando para Japão, Coreia do Sul, Austrália, e Alemanha nos próximos nove meses.

O boxeador, conhecido por seu estilo de vida extravagante, anunciou que seu dinheiro está “garantido”, embora a identidade dos financiadores da turnê permaneça um mistério.

Mayweather referiu-se a si mesmo como “O traficante mais ativo do boxe” e disse que ainda seria pago, mesmo que as lutas de exibição fossem canceladas.

O anúncio ocorre após sua partida de exibição contra a personalidade da mídia social Aaron Chalmers no dia 25 de fevereiro no Arena O2 em Londres não conseguiu atrair o público desejado.

A turnê de exposição ‘The Heist’ de Money Mayweather: alto risco ou alta recompensa?

Os céticos permanecem incertos sobre o potencial sucesso da turnê, já que não se sabe se os torcedores comparecerão às partidas de exibição.

As exposições anteriores de Mayweather não foram muito bem-sucedidas, com baixa venda de ingressos, o que pode resultar em perdas financeiras substanciais para os organizadores.

O próximo oponente de Mayweather é um influenciador AnEsonGib, mas é duvidoso que a exposição atraia multidões significativas nos outros quatro países. Se a turnê não for bem-sucedida, isso pode marcar o fim da tentativa de Mayweather de vender “farsas terríveis” ao público.

Muitos fãs de boxe estão ansiosos para que Mayweather se aposente e aproveite as recompensas de suas lutas anteriores. Os fãs modernos são não está mais interessado em assistir a lutadores desinteressantes, e as exibições de Mayweather podem não fornecer a emoção ou o valor pelo dinheiro que eles procuram.

de Mayweather ‘O roubo’ O tour da exposição pode ser um empreendimento de alto risco e só o tempo dirá se será um sucesso ou um fracasso.