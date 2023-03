Boxe: Floyd Mayweather pode cancelar a revanche entre Jake Paul e Tommy Fury

AJake Paul vs Tommy Fury a revanche pode ter que ser colocada no gelo, já que o famoso YouTuber que virou boxeador planeja priorizar uma luta contra Floyd Mayweather.

Paulo disse que planeja acionar sua cláusula de revanche após sua derrota para Fúria na Arábia Saudita em fevereiro.

Logan Paul questiona a vitória de Tommy Fury sobre Jake: “Ele realmente venceu?”

“Podemos executá-lo de volta”, Paulo observado.

“Acho que merecemos essa revanche. Todo respeito ao tommyele ganhou.

“Não me julgue pelas minhas vitórias, julgue-me pelas minhas derrotas.”

Fúria aceitou o desafio, respondendo que fará o possível para “voltar maior, melhor e mais forte”

“Se ele quiser a revanche, pode trazê-la”, disse. Fúria disse.

A reviravolta de Jake Paul

No entanto, YouTuber Keemstar revelou que Paulo agora tem outros planos em mente, pois quer enfrentar Mayweather antes que ele assuma Fúria de novo.

“Minhas fontes estão me dizendo Jake Paul está planejando isso nesta ordem: Jake Paul x Floyd Mayweather, Jake Paul contra Tommy Fury 2, Jake Paul x KSI” Keemstar tuitou.

Jake Paul contra a comitiva de Floyd Mayweather

Paulo se envolveu em uma briga com Mayweather e sua comitiva depois de um calor de Miami jogo na semana passada.

“Então, eu estou deixando o calor de Miami jogo e Floyd Mayweather e 50 caras param do nada, de algum beco lateral, esperando por mim do lado de fora do estádio, e ficam tipo ‘E aí? o que é toda essa conversa agora?'”, Paulo revelado.

“Eu sou como antes de tudo, o que eu disse para você Floyd?

“Acabei de pegar seu chapéu e você ainda está bravo com isso? Vamos, mano.

“E então 50 caras literalmente começaram a me cercar para me atacar, e eu estava fora.”