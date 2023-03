Boxe: Gervonta Davis mexe com Ryan Garcia e questiona sua ascendência “Ele não é mexicano”.

Gervonta Davis é conhecido por ser um provocador para tentar desequilibrar seus oponentes, tanto física quanto mentalmente. Agora ele veio atrás de Ryan Garca alegando que ele nem é mexicano por não falar espanhol.

Na coletiva de divulgação de sua luta contra Ryan Garcia, os repórteres logo perguntaram a Gervonta Davis qual mensagem ele gostaria de passar para os fãs mexicanos e ele não hesitou em responder.

“Me apoie, eu vou lutar por você. Eu amo meus fãs mexicanos”, Gervonta respondeu gentilmente.

Ele também mencionou que adorava comida mexicana, dizendo que “Tacos são definitivamente minha comida mexicana favorita”, acrescentou Davis “Gosto de tacos de rua. Acho que preciso comer um taco de rua agora.”

E aproveitou para questionar a mexicanidade de Ryan Garcia, que não fala espanhol, mas entende.

“Ryan, como ele pode se considerar mexicano se não fala espanhol?” ele perguntou aos repórteres “Ele não é mexicano, na verdade. Ele é de Los Angeles.” Embora Los Angeles seja a segunda cidade com mais mexicanos depois da Cidade do México.

Ryan Garcia tem ascendência mexicana?

Ryan Garcia nasceu na Califórnia. E é de segunda geração mexicano-americano já que seus pais, Henry e Lisa, também nasceram nos Estados Unidos.

No entanto, Henrique é fluente em espanhol e afirma que seus pais são de Anahuac, Nuevo Leon. Henry se pronunciou sobre as críticas de Ryan por não falar espanhol.

“Somos mexicanos, meus pais são de Nuevo Leon”, responde Henry. “No boxe, eles sabem que ele é mexicano. Se ele não fala bem, ok, o que podemos fazer. Mas no boxe não existe linguagem só soco, e é assim que se fala no ringue.”

Ryan Garcia tem o México no sangueno entanto, não desenvolveu uma proximidade com o país como outros lutadores mexicano-americanos como David Benavidez ou Mikey Garcia, que falam espanhol sem falar porque essa era a ‘língua materna’.