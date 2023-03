Boxe: Gervonta Davis sobre a cláusula de reidratação que estabeleceu para Ryan Garcia: ‘Não sou burro’

Gervonta Davis e Ryan Garcia continuar a promover sua luta no próximo mês em Las Vegas, que verá os lutadores acabarem com a conversa fiada, já que eles serão acompanhados pelo árbitro dentro do ringue por 36 minutos ou até que um deles não possa continuar caixa.

Quando o encontro em T-Mobile Arena sobre 22 de abril, Ryan Garcia não será capaz de pesar mais de 10 libras do que os 136 libras de peso no limite, graças a uma cláusula de reidratação com a qual Davis fez Garcia concordar.

Gervonta Davis diz que não é burro

Gervonta Davis foi questionado por um grupo de repórteres sobre o assunto e “Tanque” expressou Garcia é um lutador maior que só está crescendo, descendo de 170 libras, pelo menos.

“Por que eu não teria uma cláusula de reidratação lá? Então ele pode explodir para 150, 160 na hora em que lutamos? Não. Eu não sou burro.”

Davis também respondeu aos que criticam a decisão de ter uma cláusula de reidratação para esta luta.

“As pessoas querem que você seja um idiota. Isso não é inteligente.”