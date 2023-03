Boxe: Hearn critica Fury por querer mais dinheiro para lutar contra Usyk: Foda-se

Eddie Hearn atacou Tyson Fury por acreditar que está pedindo “muito dinheiro” nas negociações para uma luta de unificação com Oleksandr Usyk.

O desabafo ocorreu após promotor de boxe Frank Warren sugeriu que a ‘panela’ pode não ser suficiente para tentar o inglês a brigar com Usyk.

ouvir mostrou sua raiva contra o “Rei Cigano” durante uma entrevista para a IFL TV: “Foda-se. Você quer dinheiro, você quer muito dinheiro, você não é o empate que pensa que é, essa luta não é tão grande quanto você acha que é”, disse ele.

ouvir falou sobre a importância do legado e não apenas do dinheiro no boxe.

O promotor falou sobre as lutas de pesos pesados ​​que já foram disputadas no Oriente Médio e como é importante lutar além do dinheiro em jogo.

“Todo mundo fala sobre grandes lutas no Oriente Médio pelo campeonato mundial dos pesos pesados, adivinhem só?” ele disse.

“Há apenas uma pessoa que fez grandes lutas no Oriente Médio e essa pessoa é mwah.”

“Certo, três lutas. Três mundiais de pesos pesados, dois na Arábia Saudita, e também o card grande em Abu Dhabi.”

“Se você é sobre legado, se quer ser indiscutível, então aceite a luta. Ah, então você vai conseguir 50 ou 60 milhões em vez dos 80 ou 100 ou 125 milhões que procura. F ** * meu.”.

Hearn acha que a luta Fury-Usyk vai se materializar?

Quando questionado sobre se ele achava que o luta Fury-Usyk realmente aconteceria, Hearn disse: “Quero dizer, talvez!”

“Se você realmente quer a luta, tem que fazer concessões. Fury tem razão, ele é um empate maior, mas vou te contar uma coisa agora, quando Tyson Fury empatou com Deontay Wilder [in 2018]oferecemos a ele 40-60 para lutar contra Anthony Joshua como um desafiante voluntário.

“Ele voltou e disse: ‘Só vou lutar com AJ no 50-50.’ Na época, AJ era uma atração muito maior.

“Tyson Fury vale mais do que 50-50 nesta luta, mas se você quer ser o primeiro campeão mundial indiscutível dos pesos pesados ​​desde Lennox Lewisentão você pega 50-50 e termina a luta.

“Se Oleksandr Usyk é um pouco mediano e não é bom, então é dinheiro fácil. Mas você sabe o quão bom Usyk é.

“Quando você vai acordar? Não se trata de legado. Algumas pessoas se preocupam com o legado e outras não se importam com o legado. Eu me importo com o legado.”