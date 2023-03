Boxe: Jake Paul acha que o sonho molhado pode ter impactado o resultado da luta de Tommy Fury

Jake Paul revelou que um sonho molhado dele pode ter sido o motivo de perder a luta de boxe contra Tommy Fury fim-de-semana passado.

O lutador americano foi derrotado em sua primeira luta contra um verdadeiro boxeador de carreira por decisão dividida no oitavo round.

O YouTuber primeiro enfatizou que não havia desculpas para a derrota que levou no queixo em suas várias plataformas de mídia, mas contou uma história sobre seu desejo de aumentar a testosterona antes da luta.

Ele queria chegar com muita energia para a luta do dia 26 de fevereiro, mas seus planos acabaram frustrados por um sonho molhado.

A noite infeliz de Jake Paul

Falando sobre seu irmão, Logan PaulImpaulsive do podcast de, ele compartilhou a infeliz série de eventos que ele acha que prejudicaram seu desempenho.

“Eu literalmente me ferrei”, Jake disse. “Acordei em pânico. Eu tinha duas semanas de testosterona acumulada. Isso deixa suas pernas fracas, seu corpo começa a ficar indiferente. “Acho que é uma das muitas razões [why I lost].”

Logan Paul também esteve envolvido no boxe nos últimos anos e participou de duas lutas altamente divulgadas com outras estrelas do YouTube KSI.

Acrescentando sua própria experiência à conversa, ele disse: “Mamãe disse ‘Jake teve um sonho molhado na noite anterior à luta. Eu me animei e disse ‘de jeito nenhum.’ Eu tive um sonho molhado no dia do KSI lutar. Nossas vidas correm tão paralelas.”