Boxe: Jake Paul confessa que a derrota contra Tommy Fury o afetou emocionalmente de uma forma importante

Jake Paul estava ficando cada vez mais confiante de que poderia realmente se tornar um boxeador profissional, seus sonhos foram meio que destruídos depois de perder para Tommy Fury no último sábado. O presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, disse que daria a Jake Paul uma vaga no ranking, mas apenas se ele vencesse. Como isso não aconteceu, Jake Paul não pode ser considerado mais do que um boxeador famoso. Mas isso não quer dizer que ele não seja legítimo, ele competiu bem contra o Fury e até o largou uma vez antes da luta. O problema é que Jake Paul foi tecnicamente enviado. O Youtuber enviou alguns vídeos após a perda.

O negócio do evento foi um enorme sucesso. Não significa que não estou emocionalmente ferido pela perda. Mas eu não vou sentar aqui e ficar de mau humor. Vou usar essa dor para alimentar meu caminho a seguir para nunca mais me sentir assim. Jake Paul no Twitter

Primeiro, Jake Paul aparece “reclamando” após perder a luta mas vencendo $ 30 milhões para o evento. Ele conseguiu uma enorme porcentagem de pay-per-view que lhe rendeu muito dinheiro e manteve seu sorriso largo, apesar de perder a chance de se tornar profissional. Na opinião dos especialistas, Jake Paul já pode ser considerado um boxeador legítimo devido ao quão bem ele lutou contra Tommy Fury. Para aqueles que se perguntam quanto dinheiro a fúria mais jovem pagou, estamos falando de US $ 7 milhões modestos, mas ainda bons.

John Fury quer que Jake Paul honre sua aposta

Talvez alguns de vocês não se lembrem, mas Jake Paul realmente fez uma aposta contra a família Fury. Ele concordou em pagar a Tommy Fury meio milhão se ele perdesse a luta. Inicialmente, ambos os lados ficaram felizes em fazer um contrato e Jake Paul até continuou exigindo que os meninos do Fury assinassem um. Mas Jake Paul misteriosamente silenciou o rádio sobre isso. John Fury não quer saber disso, ele postou um vídeo pedindo a Jake Paul para honrar sua palavra e pagar a aposta que perdeu.

Aqui está o que John Fury disse no vídeo: “Jake Paul, momento da verdade; novamente eu digo, você perdeu a luta. Fizemos um acordo na frente de milhões de pessoas em todo o mundo e espero que você honre esse acordo. algum dinheiro; não me venham com contratos e toda essa porcaria, sou cigano, não sei ler e escrever direito, não entendo isso. Estávamos lá para fazer um trabalho, nós fiz isso e tenho certeza que você será um grande cara e honrará o que você fez. Pague.”