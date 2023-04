Boxe: Jake Paul embala no PDA com impressionante atleta olímpico holandês em jantar romântico

Jaque Paul, o infame YouTuber que virou boxeador, foi flagrado se aconchegando com o patinador de velocidade holandês Jutta Leerdam em um jantar romântico em Miami.

Testemunhas no Restaurante LPM relataram que o boxeador 6-1 e o campeão mundial de 24 anos foram vistos lábios de bloqueio e ficando aconchegante.

Fontes revelam que os dois se conheceram em Instagram ano passado e conversamos por alguns meses antes de finalmente passarmos um bom tempo juntos na Flórida recentemente.

Jutta está definida para aparecer no Jake’s “BS Com Jake Paul” podcast, que ela sugeriu nas redes sociais no início desta semana.

Jutta Leerdam e Jake Paul estão namorando



Para quem não conhece Jutta Leerdam, ela é uma velocista superestrela no gelo com um recorde impressionante. Ela ganhou uma medalha de prata na corrida de 1000m feminino em Pequim em 2022 e tem vários campeonatos mundiais em seu currículo.

Antes de seu relacionamento com Jake PaulJutta estava namorando outro patinador de velocidade Koen Verweij antes de sua separação em agosto de 2022. Jake, por outro lado, foi notoriamente ligado ao modelo Júlia Rosa até o final do ano passado.

Embora ainda não esteja claro qual é o status atual do relacionamento de Jake e Jutta, ambos são muito bem-sucedidos e bonitos. Com seus interesses e realizações em comum, parece uma ótima combinação! Os fãs estão esperando ansiosamente para ver como esse novo romance se desenrola.