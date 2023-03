Boxe: Jake Paul explica a perda de Tommy Fury. Ele está dando desculpas?

YoutTuber que virou boxeador Jake Paul expressou sua decepção consigo mesmo depois de sofrer sua primeira derrota profissional paraTommy Fury em uma luta de oito rounds entre os pesos-médios em Diriyah, na Arábia Saudita, no fim de semana passado.

Embora a luta altamente sensacionalista tenha apresentado Paulo em sua primeira luta contra um “legítimo boxeador”, ele não acredita que Fúria representou a luta mais dura de sua carreira. Em entrevista recente, Paulo revelou que nunca se sentiu realmente ameaçado por Fúria e que ele acha que seu último adversário, UFC lenda Anderson Silvafoi “mais resistente” que Fury.

“Não tinha nada a ver [Fury], tinha tudo a ver comigo. Ele não era tão bom assim”, disse Paul em um episódio de seu podcast, BS com Jake Paul. “Acho que o Anderson era mais duro que ele e resolvi esse quebra-cabeça. [Fury] deu muitos socos, essa foi a sua maior coisa.”

Jake Paul afirma que esteve doente por quase metade de seu campo de treinamento de nove semanas

Paulo também revelou que estava doente por quase metade de seu campo de treinamento de nove semanas levando à luta Fury. Ele acredita que a doença contribuiu para seu desempenho relativamente letárgico.

“Fiquei doente por quatro semanas fora deste acampamento de nove semanas. E estava viajando com jet lag mais uma semana depois disso”, disse Paul.

Apesar de sua decepção, Paul planeja acionar sua cláusula de revanche com Fury, que abraçou a ideia de uma segunda tentativa.

A derrota para Fury foi um revés significativo para Paul, que causou sensação no mundo do boxe com sua personalidade impetuosa e rápida ascensão à fama. Ele também gerencia lutadores, como campeão de várias divisões Amanda Serrano, sob seu Promoções mais valiosas rótulo.

Resta saber como Paul se sairá em sua revanche contra Fury, mas o YouTuber que virou boxeador, sem dúvida, tentará se redimir e provar que ainda é uma força a ser reconhecida no mundo do boxe.