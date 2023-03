Boxe: Jake Paul responde brilhantemente aos críticos que não o consideram um boxeador profissional

JAke Paul teve a chance de uma vida na semana passada, quando enfrentou Tommy Fury, o primeiro boxeador profissional que ele lutou em sua curta carreira como boxeador de celebridades. Os puristas do esporte esperavam que ele perdesse para se gabar e finalmente concordar que ele não é um boxeador profissional. Mas há muitos analistas de esportes de combate que o consideram um boxeador legítimo. Durante a luta contra Tommy Fury, ele foi o único dos dois lutadores que levou um knock down durante a luta de 8 rounds. Jake Paul continua vendendo essa imagem de um simples criador de conteúdo, mas lutou bem contra um verdadeiro profissional no fim de semana passado. Apesar de perder, Jake Paul ganhou muito crédito.

Independentemente de como ele está respondendo em entrevistas ou podcasts onde ele é o convidado, Jake Paul ainda publica vídeos bobos zombando de todas as situações em que se envolve. . Ele faz isso porque se considera um boxeador profissional, só que não aquele que pensávamos. Ou Jake Paul simplesmente mostra como ele não se importa com o que os críticos dizem. Ele só se importa com o boxe e continuará fazendo isso enquanto isso lhe render milhões de dólares. Agora que ele tem esse novo crédito nas ruas, Jake Paul pode começar a pensar em seu novo oponente.

Quem é o próximo adversário de Jake Paul?

No que diz respeito aos oponentes, Jake Paul tem uma lista não apenas de rivais, mas de outros empreendimentos em que ele poderia entrar. Em seu contrato para a última luta, ele tem uma cláusula de revanche que vai querer cumprir. No entanto, Jake Paul e Logan Paul analisem essas opções juntos porque eles se apoiam em tudo o que fazem. Para uma nova luta, as opções são Nate Diaz, aquela revanche contra Tommy Fury, e Canelo Alvarez também é uma possibilidade distante. Em termos de outras opções, Jake Paul pode finalmente assumir seu lugar como líder de uma nova organização de MMA que visa competir contra o UFC de Dana White. Qual dessas opções combina mais com Jake Paul?