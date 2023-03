Boxe: Jorge Masvidal no boxe Jake Paul após sua derrota para Tommy Fury: ‘Eu iria destruí-lo’

jorge masvidal quer ser o primeiro lutador de MMA a vencer uma luta de boxe contra Jake Paul e agora está confiante de que venceria em uma luta potencial, depois de vê-lo perder para Tommy Fury em decisão dividida no último domingo na Arábia Saudita.

Jorge Masvidal vai atrás de Jake Paul mais uma vez

Jake Paul já venceu lutas contra ex-lutadores do UFC como Ben Askren, até ex-campeões como Tyron Woodley e Anderson Silva, mas nada disso parece ser um problema para Masvidal, que garantiu ao DAZN Boxing Show que suas mais de 50 lutas na carreira são mais do que suficiente para lidar com a “Criança Problema”.

“Já levei vários nocautes e o que me vem de forma mais natural e fácil é o boxe. Em primeiro lugar, minha velocidade e minha força sinto que Deus sempre me deu desde o primeiro dia de criança.”

Ele disse que crescendo ele e as crianças que treinaram ao lado dele, assim como seus treinadores, puderam ver que suas mãos eram mais rápidas do que todos os outros.

“Eu sinto que no boxe eu iria acabar com ele. Eu iria machucar ele, eu sou um atleta condicionado e não vou cansar de dar golpes.” jorge masvidal

Masvidal passou a explicar como ele venceria Jake Paul

A próxima luta de Jorge Masvidal será no UFC 287, em sua cidade natal, Miami, na Flórida, contra Gilbert Burns, com o americano tentando quebrar uma sequência de três derrotas consecutivas.

Mas ele explica que não se cansa como Tommy Fury aparentemente ficou durante sua luta com Jake Paul.

“Estou entrando para arrancar sua cabeça. Você vai ter que fazer alguns movimentos realmente básicos naquele ringue para fugir de mim e no boxe, Jake ainda não atingiu esse ritmo onde ele pode ser um bom lutador de boxe.”

Ele então disse o que Jake Paul teria que fazer para detê-lo.

“Ele precisaria me manter no final de seus jabs, verificar o gancho, sair dos problemas, não me deixar colocá-lo contra as cordas. Não sou o melhor boxeador, mas sei o que vou fazer. ser bom em que vou colocá-lo por dentro, no canto e bater nele nas primeiras quatro ou cinco rodadas e depois começar a ir por cima. Isso é algo que ele não será capaz para evitar porque ele não tem o artesanato.”