Boxe: Julio Cesar Chávez: Eu disse a Maradona que gostava dele gordo

Júlio César Chávez não escondeu a má impressão que teve Diego Armando Maradonacom quem coincidiu quando administrou Dorados.

Em entrevista com Adriano Marceloele falou sobre seu primeiro contato com o argentino, a quem confessou na cara que não gostava dele.

“Quando eu estava com maradona em Culiacán, tive uma má impressão dele, e disse-lhe na cara: ‘Gostei de você gordo, por isso não fui ao seu show’, porque ele me convidou para o show dele e eu não queria para ir”, mencionou.

No entanto, quando ele começou a conversar com maradona sua perspectiva mudou e ele pediu perdão: “Mas agora que te conheço, peço desculpas”.

Com o passar do encontro, Júlio César Chávez compartilhou os elogios que recebeu de Diego Armando Maradonaexperiência que guarda com carinho.

“Ele não sabia o que fazer comigo; ficava me beijando e me elogiando, coisas lindas, guardo essa lembrança linda”.

Títulos de Julio César Chávez

Na mesma entrevista, o ex-lutador mexicano fez um tour pelos títulos mundiais que conquistou: Super Pena, Leve e Super Leve.

Entre eles, Chávez destacou que nenhum campeonato foi fácil, dos quais guarda boas lembranças de como os viveu.

“As três lutas foram complicadas, a primeira contra Azabache Martinez foi uma grande luta”, relembrou a luta que realizou em 13 de setembro de 1984.

“O segundo com Edwin Rosariomuitos dizem que foi fácil, mas não foi, ele bateu muito forte, mas mesmo assim dei uma surra nele”, sobre a luta do dia 21 de dezembro de 1987.

Enquanto “o terceiro com Roger Mayweather (7 de julho de 1985), e depois unifiquei, na luta mais dura de toda a minha carreira, a única luta que senti a morte foi com Meldrick Taylor (17 de março de 1990)”, concluiu.