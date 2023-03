Boxe: Logan Paul: Parabéns aos Furys, mas Tommy realmente venceu Jake?

Logan Paul afirmou que Tommy Fury não deveria estar satisfeito com a forma como ele bateu em seu irmão Jake na Arábia Saudita no último final de semana.

O famoso YouTuber admitiu que Fúriaa vitória de foi merecida, mas questionou se Fúria deveria comemorar muito por apenas derrotar um oponente que deveria destruir.

“Parabéns ao Fúriasmas fez tommy realmente ganhar?” logan disse durante um episódio de BS With Jake Paul.

“Tecnicamente sim, mas você vai comemorar isso? Você deveria matar esse YouTuber e levou oito rodadas para derrubá-lo.

“Parabéns, mas você está satisfeito? Porque, como boxeador, não sei se isso serviria para mim. No papel, você conseguiu, parabéns, mas você comemorou como se tivesse ganhado a Copa do Mundo.”

Após sua derrota na Arábia Saudita, Jake possui um 6-1 como boxeador profissional, enquanto logan ainda não conseguiu uma vitória. Enquanto isso, Fúria fez cerca de 2,5-4 milhões de libras, enquanto Paulo afirmou que ganhou cerca de 2,5 a 4 milhões de libras. logan espera-se que acione uma cláusula de revanche que faria os dois homens se enfrentarem novamente.

“A revanche é algo que eu definitivamente quero porque acredito que na revanche eu vou pará-lo”, disse. Fúria disse Good Morning Britain.

“Você sabe [in] a primeira luta Eu nunca estive oito rounds antes, então você está um pouco cansado do que está em seu tanque e de como a luta vai ser. Mas já estive no ringue com ele uma vez, sei o que esperar.”