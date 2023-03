Boxe: Mike Tyson confessa que levou um soco tão forte que vomitou tudo o que comeu em dois anos

Mike Tyson teve uma infância difícil enquanto crescia e as lutas começaram cedo pelo ex-campeão mundial dos pesos pesados. Uma de suas primeiras lutas o fez vomitar tanto que parecia que tinha vomitado ‘dois anos’ de comida.

Pugilista Bobby Stewart conheceu Mike Tyson quando eles estavam no lar juvenil Tryon School for Boys em Nova York quando criança, e Tyson compartilhou com Stewart seu desejo de se tornar um boxeador profissional.

Bobby Steward reconheceu o talento de ‘Iron’ Mike

Stewart não acreditava que Mike Tyson tivesse a ética de trabalho que um boxeador profissional precisava, no entanto, ele reconheceu o talento que Iron Mike tinha e o apresentou a seu novo mentor e que fez Mike mudar seus hábitos por algum tempo, Cus D’Amato.

No início das sessões de treinamento de Stewart-Tyson, Tyson rememora como se sentiu depois que o veterano Stewart deu um soco nele.

Na autobiografia de Mike Tyson, Tyson escreveu: “Eu vomitei tudo o que comi nos últimos dois anos, que porra foi essa? Eu estava pensando.” Quando ele teve um ataque que terminou com Stewart ensinando-lhe uma lição sobre como não lutar boxe, Mike foi até ele com tudo o que tinha, no entanto, ele mirou de forma imprudente e não acertou nenhum soco, enquanto isso, Stewart o socou bem no local .

Mike Tyson quebrou o nariz de Steward

Embora tenha havido outros incidentes, Steward lembra que, quando Mike tinha apenas 13 anos, ele o socou até a morte. “Mike e eu estávamos lutando uma vez. Ele me acertou com um soco que quase me derrubou.

“Felizmente, tive a próxima semana de folga de Tryon, porque meu nariz estava quebrado, meus olhos estavam todos pretos.”