Boxe: Mike Tyson escolhe Benavidez para vencer todos em um ringue, incluindo “Canelo” Alvarez: ‘Não preciso dizer o nome de ninguém nem nada’

Saulo “Canelo” Álvarez parece ter escolhido seu próximo oponente em John Ryder para lutar no México em maio, embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito, com David Benavidez mantendo a voz sobre seus desejos de lutar contra o mexicano, chamando-o em todas as oportunidades que tem.

Bem, saiba que não foi Benavidez que falou sobre sua potencial luta contra “Canela,” mas sim foi boxeador lendário, Mike Tysonque ainda acrescentou que venceria qualquer um que entrasse no ringue com ele

Este foi de Tyson palavras quando questionado sobre se isso inclui Saulo “Canelo” Álvarez.

“Acho que ele vence todos com quem entra no ringue. Então não preciso dizer o nome de ninguém nem nada.”

David Benavidez luta contra Caleb Plant

de David Benavidez próxima luta é um eliminador de título para o WBC super divisão dos médios título contra Planta Calebesendo Saul “Canelo” Alvarez mandatado pelo glóbulos brancos enfrentar quem vencer essa luta.

Algo que David Benavidez’pai e treinador, José Benavidezacha que não vai acontecer, já que garantiu no passado que o mexicano prefere deixar o título vago do que enfrentar Benavidez dentro de um ringue.

“Ele demonstrará sua raiva e não aceitará a luta com David Benavidez”, disse José Benavidez a Izquierdazo na convenção anual de 2022 do WBC.