Boxe: Negociações confirmadas para Manny Pacquiao lutar contra Connor Benn

EUt todos os pontos em Manny Pacquiao potencialmente retornando para outra luta de boxe no nível mais alto da divisão dos meio-médios. Mesmo tendo anunciado sua aposentadoria aos 42 anos, Manny Pacquiao acabou de fazer uma pausa para concorrer à presidência das Filipinas. Agora que há mais tempo em sua agenda, Pacquiao estaria negociando um novo acordo com a MP Promotions para lutar contra Conor Benn. A estrela do Reino Unido também está considerando brigas com Kell Brook e Chris Eubank Jr., se Pacquiao não aparecer. Mas o principal objetivo é lutar contra a lenda das Filipinas.

Em entrevista à ESPN, o presidente da MP Promotions, Sean Gibbons, disse o seguinte: “Ele se aposentou por um minuto para concorrer à presidência das Filipinas, onde conquistou um respeitoso terceiro lugar. E depois disso sentiu que sua aposentadoria se devia à candidatura à presidência, e agora isso [he wasn’t elected], quer voltar a lutar e sente que pode fazê-lo ao mais alto nível. Manny é o melhor de todos os tempos e sente que ainda tem muita luta pela frente e ainda quer competir no mais alto nível. E essa luta [vs. Benn] foi-lhe apresentado por [promoter] Eddie Hearn, e ele concordou. Ball está na corte de Eddie Hearn. Pacquiao pronto para ir.”

Poderia Manny Pacquiao lutar contra Floyd Mayweather?

A razão pela qual Manny Pacquiao lutar contra Floyd Mayweather é improvável porque o campeão da 8ª divisão está interessado em lutar no mais alto nível. Enquanto Floyd Mayweather só pensa em ganhar dinheiro com partidas de exibição. Nada é impossível, mas Manny Pacquian quer continuar competindo apesar da idade. A última vez que Pacquiao lutou, ele perdeu para Yordenis Ugas por decisão unânime. Foi nessa hora que ele disse que iria se aposentar, mas o anel continuou ligando para ele. Se Mayweather quiser ter essa ideia, ambas as lendas devem sentar e conversar.