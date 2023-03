Boxe: O pesadelo de Clifford Etienne depois de lutar contra Mike Tyson e se tornar um pintor: 105 anos de prisão, mas ele não sabe pintar

Oem 22 de fevereiro de 2003, Mike Tyson entrou no ringue para lutar Clifford Etienne no que seria sua vitória final no ringue.

Iron Mike, que acabou perdendo para Danny Williams em 2004 e Kevin McBride em 2005, nocauteou ‘The Black Rhino’ em apenas 49 segundos, apesar de lutar com uma lesão nas costas.

Hoje, Mike Tyson conseguiu colocar sua vida de volta nos trilhos investindo em negócios relacionados à cannabis, enquanto Clifford Etienne está cumprindo a sentença de 105 anos de prisão que recebeu em 2006 por assalto à mão armada, sequestro (ele roubou um carro com uma mulher e seus filhos dentro) e tentativa de homicídio de um policial em Baton Rouge, Louisiana.

Clifford Etienne tornou-se um pintor procurado atrás das grades

Clifford EtienneQue lutou Mike Tyson, François Botha e Nikolay Valueventre outros, encontrou na arte a razão de sua vida atrás das grades.

Clifford Etienneas pinturas de começaram a ser vendidas por um preço alto, e uma delas até está pendurada em uma delegacia de polícia de Nova Orleans.

Etienne foi recentemente transferido da prisão após sofrer um derrame no estúdio de pintura onde trabalhava enquanto dormia na prisão. No entanto, em seu novo ambiente, ele não pode pintar.

“Agora ele está preso e não pode pintar, espero que alguns amigos de sua vida passada como boxeador possam ajudá-lo”, Lynn O’Shea, responsável pelos negócios do ex-boxeador fora da prisão, disse ao TMZ.

Clifford Etienne fala sobre sua vida na prisão

Na carta, que foi publicada pelo TMZ Sports, o ex-boxeador explicou como passa o tempo.

“Passei um tempo pintando, cortando o cabelo dos meus companheiros de prisão, respondendo cartas e assistindo ao noticiário, principalmente sobre esportes”, disse ele na carta, publicada pelo TMZ Sports.

“Não estou mais em uma cela, agora divido uma grande sala com cerca de cem outros prisioneiros.

“Estou saudável e espero um futuro melhor. Vou sair daqui.”

Livro de Clifford Etienne

Sobre sua luta contra Mike Tysono pintor lembra que lutar Tyson era o mesmo que lutar contra os outros boxeadores.

“Foi o mesmo, foi um trabalho”, disse ele.

“Minha carreira no boxe foi uma história interessante… então comecei a escrever um livro que ainda não terminei.”