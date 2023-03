Boxe: Oficial: Saul ‘Canelo’ Alvarez retorna para defender os cinturões contra John Ryder em Guadalajara

Saul ‘Canelo’ Álvarez já estava perto de fazer sua próxima luta contra John Ryder oficial, ele defenderá seus cinturões indiscutíveis dos supermédios. A luta já havia sido anunciada por muitos porque Canelo é um ícone em Guadalajara, mas a luta não havia sido oficializada. A Matchroom Boxing anunciou oficialmente que Canelo está voltando para casa com o seguinte título: ‘O Rei está voltando para casa’. Esta será a primeira vez que Canelo Alvarez defenderá seu título em sua cidade natal, será uma celebração selvagem do Cinco de Mayo. Uma luta que está acontecendo no dia 6 de maio, um dia após o feriado.

Como assistir Canelo x Ryder em 6 de maio?

DAZN Boxing é o serviço de streaming que vai oferecer a luta no Pay Per View nos Estados Unidos. No entanto, os direitos de transmissão mudam no México porque os promotores têm acordos diferentes dentro daquele país. Canelo também faz seu retorno aos 168 libras depois de tentar o meio-pesado e não conseguir derrotar Dmitry Bivol. Apesar de buscar lutar mais uma vez em outra categoria de peso, a luta obrigatória da categoria que ele reina é a próxima para Canelo. Ryder era o próximo da fila e terá a chance de chocar o mundo. Mas Alvarez está no auge, é difícil ver um resultado em que ele não vença.

O plano principal é sediar a luta em um dos principais estádios de Guadalajara, que é o Akron Stadium do Chivas. Ele receberá cerca de 50.000 pessoas e talvez até mais. Aliás, a primeira grande coletiva de imprensa já aconteceu dentro do estádio. Ryder e Canelo estiveram presentes para falar à imprensa. Ambos os lados estavam entusiasmados e respeitosos durante a coletiva de imprensa, com John Ryder extremamente feliz com Canelo por esta oportunidade. Fazer história como essa sempre deixará o desafiante empolgado por potencialmente ficar chateado.