Boxe: Pacquiao prepara retorno profissional: Manny está disposto a ouvi-lo

Manny Pacquiao se aposentou do boxe profissional em agosto de 2021 após sofrer uma clara derrota para o cubano Yordenis Ugas.

Na época, a proximidade das eleições gerais filipinas – aliada ao resultado de sua luta e de sua idade – levaram Pacquiao para encerrar seu ciclo de sucesso no ringue.

Seu compromisso com seu país veio em primeiro lugar, e ele se saiu bem, ficando em terceiro lugar em uma eleição presidencial marcada pelo retorno ao poder da dinastia Marcos.

Embora continue totalmente envolvido na política, Manny começou a olhar para o boxe.

Voltar ao boxe

No final do ano passado, o ex-campeão de oito divisões estrelou uma luta de exibição contra o artista marcial DK Yoo.

Explorar sua popularidade foi e é um bom negócio para um dos maiores da história e ele já planeja um novo evento de exibição com a empresa de lutas Rizin, mas seus planos vão muito além disso, segundo o presidente da MP Promoções Sean Gibbons.

Segundo ele, já estão em andamento conversas com Eddie Hearn para armar uma verdadeira luta contra Connor Benn.

“Não são boatos, há conversações, mas há um longo caminho a percorrer”, ele confirmou para ‘Fight Hype’ Gibbons.

“As pessoas adorariam ver Manny no ringue? Sim.

“Contra Conor? Sim, são dois grandes nomes.

“É uma ideia Eddie Hearn tinha e Manny disse que estava disposto a ouvir.”

A ideia propagada por Hearn é uma noite Pay Per View encenada no Oriente Médio este ano.

A luta de Benn por justiça

Enquanto isso, Benn ainda está tentando limpar seu nome depois de testar positivo antes da luta contra Chris Eubank Jr. em outubro passado.

O Conselho Mundial de Boxe (WBC) aceitou o argumento de que um consumo muito alto de ovos foi o motivo da amostra adversa coletada nos testes realizados em Benn entre julho e setembro, daí a presença de clomifeno.

No entanto, uma possível sanção para Benn está nas mãos do British Boxing Board of Control.