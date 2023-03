Boxe: Quanto vai Canelo Alvarez ganhar por sua luta no México contra John Ryder?

Canelo Alvarez volta a lutar em solo mexicano, como confirmou há alguns dias em sua conta no Instagram

“Estou pronto para voltar para casa para defender meus títulos no lugar onde nasci e onde minha história começou”, postou Alvarez no Instagram.

“Em maio deste ano vou lutar por Jalisco.”

A data da luta foi adicionada comovente, com ela caindo no 200º aniversário da fundação do estado de Jalisco.

Quanto Canelo vai ganhar na próxima luta?

O governo de Jalisco esclareceu que, embora não sejam os promotores da luta contra John Ryder, sabem que Canelo reduziu suas demandas econômicas para este confronto pelo qual receberia 14,3 milhões de dólares10m para a luta e mais 4,3m para patrocínios.

Embora o valor ainda seja considerável, está bem abaixo do que Canelo está acostumado a receber por luta, já que na primeira edição contra Gennady Golovkin recebeu 40 milhões de dólares, enquanto na segunda parte ganhou mais 30 milhões.

Em grande parte, Canelo ganhará menos porque os ingressos para esta luta serão mais baratos do que os das lutas que acontecem nos Estados Unidos.

Por exemplo, para a terceira luta com Gennady Golovkin, os ingressos mais acessíveis giravam em torno de 750 dólares enquanto os mais caros chegavam a 5 mil dólares, bem na frente do ringue.

Quanto tempo se passou desde que Canelo lutou pela última vez no México?

Esta será a primeira vez que Alvarez volta a lutar no México desde 2011, quando enfrentou o porto-riquenho Kermit Cintron no Monumental Plaza de Toros México.