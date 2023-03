Boxe: Quem são os boxeadores mais bem pagos da história?

Blenda do boi Floyd Mayweather é declaradamente o maior ganhador entre os boxeadores da história, com uma receita total estimada de 1,33 bilhão de euros.

Esses valores correspondem ao total de ganhos de sua carreira, considerando a inflação, mas sem contar impostos ou outras despesas.

De acordo com um estudo do Sportico, a lista dos cinquenta desportistas com maiores receitas provenientes de ordenados, patrocínios ou investimentos em empresas relacionadas com a sua atividade, é encabeçada pela lenda do basquetebol Michael Jordan (3,1 bilhões de euros).

O boxe é o terceiro esporte mais representado na lista, que inclui sete boxeadores. Há também 13 jogadores de basquete e oito jogadores de golfe.

Mayweather está em oitavo lugar acima Mike Tysonque está em 16.º com 825 milhões de euros de receitas, seguindo-se Manny Pacquiao (685 milhões de euros), George Foreman (640m), Oscar de la hoya (630m), Evander Holyfield (565m) e o único boxeador ativo da lista, Saul ‘Canelo’ Álvarez (495m).

Exceto por Capatazos outros seis protagonizaram as lutas com maior vendagem de PPV da história, tendo Mayweather como denominador comum nas três primeiras, contra Pacquiao, De la Hoya e canelo.

Refira-se ainda que três deles são pesos pesados ​​de outra época mais brilhante, quando Capataz, Tyson e Holyfield se destacou na categoria.