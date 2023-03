Boxe: Ryan Garcia: Floyd Mayweather venceria Jake Paul, mas não o nocautearia

Ryan Garcia acredita que Jake Paul seria derrotado pela lenda do boxe Floyd Mayweather se os dois homens já se enfrentaram em uma luta.

Paulo e Mayweather ficou cara a cara na última quarta-feira após uma calor de Miami jogo, onde a comitiva deste último parecia superar Jake Paulé o único guarda de segurança.

“Então, eu estou deixando o calor de Miami jogo e Floyd Mayweather e 50 caras param do nada, de algum beco lateral, esperando por mim do lado de fora do estádio, e dizem: ‘E aí? que conversa é essa agora? Paulo disse no Instagram.

De acordo com o TMZ Sports, garcia reivindiquei aquilo Mayweather iria “bater” Paulo em uma luta potencial, que está supostamente em andamento.

“Mas, adivinhem,” garcia adicionado. “Jake não será nocauteado.”

A TMZ Sports indicou que garcia não poderia nocautear Jakeirmão de, loganem duelo de exibição ocorrido em junho de 2021.

“Floyd não vai me ver 1 a 1 em uma luta real”, Paulo escreveu no Twitter no início desta semana.

“Isso é fato. O time dele já bateu no meu time várias vezes para fazer uma de suas “exibições”.

Paulo tinha frustrado Mayweather durante uma das coletivas de imprensa antes da luta da lenda do boxe com logan arrancando o boné da cabeça.