Boxe: Saul “Canelo” Alvarez sobre sua próxima luta no México: ‘Nunca vacilei’

Saulo “Canelo” Álvarez estará lutando mais uma vez em México 12 anos depois de sua última luta no país e em sua cidade natal, Guadalajara Jalisco.

Durante o anúncio desta terça-feira da luta contra John Ryder, no Akron Stadium, “Canelo” disse que, mesmo tendo opções para lutar em outro lugar, nunca duvidou que queria dar aos seus compatriotas a oportunidade de vê-lo lutar novamente.

“A primeira coisa que eu disse ao Enrique Alfaro (governador de Jalisco) quando falamos sobre lutar aqui, é que eu queria que as pessoas que não podem pagar uma passagem ou as pessoas que não podem ir a Las Vegas para assistir minhas lutas pudessem ter a oportunidade de me veja lutar aqui em Guadalajara.”

Eddie Hearn diz que a luta poderia ter acontecido em qualquer lugar

Eddie Hearn, promotor do Matchroom Boxing explicou que houve ofertas para a luta contra John Ryder na Inglaterra, Oriente Médio e Estados Unidos, mas Canelo e Eddy Reynoso queriam que a luta fosse no México.

“Tive ofertas para lutar em todos os lugares, mas nunca vacilei”, expressou Canelo.

Canelo também mencionou que sempre quis voltar para sua terra natal como Campeão do Mundo e melhor boxeador do planeta.