Boxe: Tyson Fury acredita que nenhum homem pode vencê-lo em uma luta: ‘Posso vencer qualquer um de qualquer época’

Tao longo da história, houve uma série de pesos pesados ​​​​incríveis do boxe com tanta confiança quanto Tyson Fury. No momento, estamos vivendo em sua era, mas todos nos perguntamos se ele seria capaz de vencer alguns dos maiores nomes de todos os tempos. Talvez o maior que já fez isso em sua divisão pode ser Mike Tyson, Muhammad Ali ou Rocky Marciano. Embora existam outros grandes pesos pesados, esses são os que causaram o impacto mais significativo. O próprio John Fury reconheceu o quão bom Mike Tyson era ao nomear seu filho em homenagem a ele. Como resultado, temos outro grande boxeador de todos os tempos com o mesmo nome. Cada vez que perguntavam a um deles quem era o maior, você raramente os ouvia se gabar demais.

Muhammad Ali estava bastante confiante em suas habilidades, mas também sabia quem veio antes dele e quem competiu contra ele na divisão naquela época. Mas Tyson Fury é tão confiante e ele realmente sente que nenhum boxeador de outro ouvido poderia vencê-lo. Falando ao Foxify, isso é o que Tyson Fury disse: “Acredito que poderia vencer qualquer homem nascido de sua mãe em qualquer época, em qualquer década, em qualquer século. Em um combate um-a-um, eu os venceria em um luta. Nunca conheci ninguém que pudesse me vencer e nem pretendo.” Mas Tyson Fury também queria dar flores a alguém.

Tyson Fury homenageia Deontay Wilder

É preciso um tipo especial de habilidade para quase vencer um homem grande como Tyson Fury, Deontay Wilder quase arrancou. Fury o reconheceu dizendo: “Meu oponente mais formidável foi Deontay Wilder. Todas as três vezes poderia ter sido cortinas para mim a qualquer segundo. Ele nocauteou todas as pessoas com quem já lutou, exceto eu. Eu o apoiaria para vencer todos na categoria menos eu. Acho que meu tamanho e peso tem muito a ver com ele não conseguir me nocautear. Ele acerta um cara de 1,80 m e 100 kg, eles são pregados na lona. Mas um cara de 1,80m e 110kg – o tamanho importa.”