Boxe: Tyson Fury desafia Oleksandr Usyk a renunciar à cláusula de revanche antes da luta de grande sucesso

Tyson Fury desafiou Oleksandr Usyk renunciar a qualquer cláusula de revanche antes de sua tão esperada luta de pesos pesados ​​marcada para abril.

Fúria fez a proposta em um vídeo postado no Twitterdizendo: “Vamos aumentar a aposta completamente. Nunca se preocupe com o que está no futuro ou quantos dólares a mais você pode ganhar depois de ser derrotado. Preocupe-se com a luta. Sem cláusula de revanche. O vencedor leva a glória, o perdedor vai para casa . Que tal isso? Concorde com isso.”

No entanto, Usyk respondeu com seu próprio vídeo, dizendo que a cláusula veio do lado de Fury, não dele. “Seja um homem. Assine o contrato ou desocupar o cinturão. Preciso indiscutivelmente – e não para jogar seus jogos estúpidos”, acrescentou Usyk.

O Associação Mundial de Boxe confirmou na noite desta sexta-feira que um “acordo” foi feito para a luta entre a dupla invicta, que detém os quatro títulos do peso-pesado. Usyk disse que uma luta com Fury era “muito importante para nós dois” e que deveria ser travada.

“Todos os quatro cinturões não foram conquistados por uma pessoa, então nós dois precisamos dessa luta”, disse Usyk, lembrando que já se passaram duas décadas desde que a divisão dos pesos pesados ​​não teve um campeão incontestável. “Não tenho medo de Tyson Fury. A dele será como qualquer outra luta. É apenas um grande homem que nunca perdeu antes contra um homem que tem o cinturão WBC.”

Espera-se que a luta seja uma das maiores lutas dos últimos anos, com os dois lutadores com recordes impressionantes. Fury está invicto em seu último 31 lutasenquanto Usyk está invicto na última 18 lutas.