Boxe: Tyson Fury e Oleksandr Usyk estão trabalhando duro para chegar a um acordo para lutar em 29 de abril, por Frank Warren

Tyson Fury e Oleksandr Usyk cuold logo chegar a um acordo para lutar em 29 de abrilsegundo as palavras de Frank Warrenpromotor do Fury, para talkSPORT.

Warren não quis dar mais detalhes, mas reconheceu que as negociações estão em andamento e disse que tudo o que é necessário é que os dois boxeadores resolvam alguns detalhes, dizendo que estão trabalhando duro para concluí-los.

“Você precisa do acordo de ambos os boxeadores para que isso aconteça e no momento não temos isso, então é onde estamos. Estamos trabalhando duro para que isso aconteça”, expressou Warren.

Frank Warren também explicou de onde vem sua confiança em um acordo que será alcançado em breve.

Fury x Usyk pode ser no Estádio de Wembley

Também tem havido muita conversa sobre onde essa luta poderia acontecer, com o Estádio de Wembley parecendo ser o favorito, já que Frank Warren explicou que o plano é fazer a luta no Reino Unido, apesar do grande interesse do Oriente Médio em sediar a luta.

“Por cortesia, estou dizendo onde estamos, mas não vou conduzir as negociações no momento em que são confidenciais entre as duas partes. Mas, eu diria que não vai passar do final deste semana com certeza porque a data proposta é 29 de abril.”