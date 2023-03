Boxe: Tyson Fury escurece nas redes sociais para o acampamento: ‘Terrorizar Usyk foi divertido’

Adepois de uma de suas mensagens finais para O agente de Oleksandr Usyk, Tyson Fury enviou outra mensagem com um tom muito diferente. Comparado a como ele estava se referindo ao outro lado durante a negociação, este era um Tyson Fury muito mais domesticado. Sem mais jogos, o que nos faz pensar que ele provavelmente estava apenas brincando com Usyk e companhia o tempo todo. Faz sentido porque ninguém entendeu um cenário em que ele estava se esquivando do caça ucraniano. Todos Tyson Fury queria era forçar a mão de Oleksandr Usyk e aceitar aquela divisão injusta de 70/30 da bolsa. Se formos objetivos sobre isso, Usyk merecia mais de 30% do lucro.

Mas Tyson Fury queria checar e ver se ele poderia jogar com Usyk e seu povo, ele o fez de maneira espetacular. Ele não apenas convenceu Usyk a assinar o acordo, como também conseguiu fazer a luta acontecer em Wembley e os fez aceitar a cláusula de não revanche no contrato. Usyk e sua equipe concordaram com tudo, Tyson Fury conseguiu o que queria. Agora, ele precisa se concentrar em sua próxima luta em 29 de abril. Estamos a cerca de seis semanas da luta e esse é o tempo que Tyson Fury afirma que precisa para entrar em forma adequada. A julgar pelos resultados de sua carreira, devemos dar a ele o benefício da dúvida.

Fury revela seu plano de jogo antes de escurecer

Tysion Fury postou o seguinte vídeo antes de escurecer nas redes sociais: “Oi pessoal, por mais divertido que tenha sido nos últimos dias aterrorizando Usyk e sua equipe, amanhã vou me juntar ao campo de treinamento e estarei fazendo um apagão como sempre faço nas redes sociais. Nav (Salimian) estará administrando minha conta no Instagram, mantendo todos atualizados sobre o progresso do meu treinamento e como tudo está indo. 29 de abril é definitivamente um trabalho, vejo todos vocês em a noite. Sintonize, ou esteja lá ou seja quadrado. Este é o maior evento da história do boxe britânico, a luta do século. Dois campeões mundiais invictos dos pesos pesados ​​jogando para ver quem é o número 1 na divisão: o indiscutível peso pesado mundial campeonato em jogo. Paz, bom treino para Usyk, que vença o melhor.”