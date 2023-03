Boxe: Tyson Fury: Espero que Ngannou nocauteie o pedaço de merda de Wilder… mas não acho que ele vai

TYson Fury jogou seu peso para trás Francisco Ngannou por sua potencial luta com Deontay Wildermas o inglês não parece ter muita fé em sua escolha.

Ele quer o ex-campeão peso-pesado do UFC Ngannou bater mais selvagem fora, dado que mais selvagem é seu velho inimigo. Isso se a luta realmente acontecer.

Francis Ngannou lutará contra Deontay Wilder?

mais selvagem revelou em fevereiro que as conversas estão em andamento para um confronto com a estrela do MMA, como Ngannou agora é um agente livre e tem pensado em fazer a transição para o boxe.

Em entrevista concedida antes da recente briga entre Jake Paul e Tommy Fury, Tyson deu sua opinião sobre o que pode acontecer se Ngannou fosse entrar no ringue de boxe com mais selvagem.

“Ele é grande o suficiente para nocautear qualquer um, mas não acho que o faça porque acho mais selvagem nocauteá-lo primeiro”, disse Fury ao Fight Hub.

“mais selvagem é o tipo de cara que é meio que um pedaço de merda, então eu gostaria de ver Ngannou Chin ele, nocauteá-lo faísca. Mas eu não acho que ele faria isso.”

Quais são as razões por trás da rivalidade de Fury e Wilder?

Tyson Fury lutou mais selvagem três vezes, empatando a primeira luta em 2018 e depois vencendo as outras duas em 2020 e 2021.

Houve muitas acusações e rumores de Wilder sugerindo que Fúria estava trapaceando quando os dois se enfrentaram e o Rei Cigano foi questionado se isso alimentou sua animosidade em relação ao americano.

“Não, só não acho que dei uma surra nele o suficiente naquela terceira luta”, afirmou.

“Foi uma surra para sempre, dei alguns socos violentos nele.

“Mas ele obviamente não recebeu punição suficiente. Portanto, não descarte uma quarta luta.”

Resta saber se a luta entre Ngannou e mais selvagem realmente acontece, mas Fúria certamente estará assistindo se isso acontecer.