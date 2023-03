Boxe: Tyson Fury: ‘Meu oponente mais formidável foi Deontay Wilder’

Tyson Fury acha Deontay Wilder é capaz de nocautear qualquer um, enfim, qualquer um além dele, acrescentando que foi seu adversário mais formidável até então, principalmente depois de ter feito três lutas em que o Britânico tocou a tela em quatro ocasiões.

O “Rei Cigano” explicou a Foxify que seu grande tamanho era a resposta para de Wilder punhos dinamite, já que nocauteou principalmente boxeadores menores que ele, acrescentando que quem disser que tamanho não importa está mentindo.

“Acho que meu tamanho e peso têm muito a ver com ele não ser capaz de me nocautear. Ele atinge um cara de 6 pés 3 polegadas e 225 libras, eles são pregados na tela. Mas um cara de 6 pés 9 polegadas e 277 libras – eu acho que tem muito a ver com isso, o tamanho importa.”

Tyson Fury elogiou Deontay Wilder em entrevista

Tyson Fury lutou Deontay Wilder três vezes, com a primeira luta empatada e as duas seguintes vencidas pelo Britânicoque chamou o americano seu oponente mais formidável e poderia vencer qualquer um na divisão dos pesos pesados, menos ele.

“Eu tive três lutas com aquele cara e todas as três vezes poderia ter sido cortinas para mim a qualquer segundo. Deontay Wilder tem dinamite em seus punhos e se ele pousar em você, seja no primeiro round ou no round 12, ele vai derrubá-lo ou nocauteá-lo.”

“Ele nocauteou todas as pessoas com quem já lutou, exceto eu. Ele é definitivamente meu oponente mais formidável e eu o apoiaria para vencer todos na categoria, exceto eu.” Tyson Fury para Foxify

Isso pode ser visto como Fúria jogando flores em mais selvagem à frente de uma quarta luta entre dois dos grandes pesos pesados ​​​​do mundo agora.