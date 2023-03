Bradesco abriu NOVAS vagas de emprego; veja regiões

A Bradesco, grande instituição financeira do Brasil, se preocupa em colocar o cliente no centro de tudo desde a sua criação. Nesta data, a rede anunciou novos empregos em várias regiões do país. Confira, a seguir.

Bradesco abre oportunidades de emprego em regiões do país

A Bradesco coloca os clientes no centro de suas ações desde a criação de sua primeira unidade. Atualmente, a instituição distribui soluções de produtos e serviços para melhorar as finanças das pessoas.

A companhia apoia e auxilia o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, com um ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo. Nesta data, novas vagas de emprego foram divulgadas pelo país. Confira, a seguir.

Agente de Negócios (Vaga Exclusiva PCD) – São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná;







Aprendiz – Fortaleza / CE e Itaperuna / RJ;







Ana. Assistente de Infraestrutura TI (Vaga Exclusiva PCD) – Osasco / SP;







Gerente de Recuperação de Crédito – Osasco / SP;







Talentos Bradesco / Estágio (Vaga Afirmativa Pessoa com Deficiência) – SP;







Ana. de Engenharia e Confiabilidade de Sistemas – Barueri / SP;







Esp. em Eng. e Confiabilidade de Sistema – SP;







Consultor (a) Organizacional – Osasco / SP;







Ana. de Sistemas de Qualidade – Barueri / SP;







Ana. de Arquitetura de TI – São Paulo.

Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

A Bradesco, grande referência em soluções e serviços financeiros, abriu oportunidades de emprego para diversas regiões e áreas de atuação.

Com um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo, a instituição oferece oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Acesse o site 123empregos e confira mais informações referentes às vagas disponíveis na empresa.

Acesse o site 123empregos e confira mais informações referentes às vagas disponíveis na empresa.